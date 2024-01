Adriana Cañedo se prepara para eliminatorias estatales de boxeo

La pugilista Luz Adriana Cañedo Manra, especialista en boxeo se prepara para las eliminatorias estatales rumbo a los Juegos Conade 2024.

El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (Indem) informó que la morelense tiene potencial para llegar al podio juvenil más codiciado del territorio mexicano, pues ya tiene experiencia en diferentes torneos fuera del estado, además de que en 2024 será una de las deportistas con mayor edad en su respectivo sector.

Sobre esto, Cañedo Manra señaló: "Tengo sed de revancha, en 2023 caí por la vía de la decisión dividida, desde ese día no he dejado de entrenar, me he vuelto más fuerte física y mentalmente. Estoy convencida de que este es mi año, así que voy con todo para ganarme un lugar nuevamente en la selección de Morelos".

En 2023 "La zurdita", como es conocida en el boxeo, tuvo que competir en una eliminatoria regional para conseguir su lugar en los Conade 2023, eliminatoria donde se consagró como una de las mejores de Querétaro, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero. En esta ocasión busca repetir la misma dosis, con el objetivo de representar nuevamente a la zona centro de la república, peleando por medalla a nivel nacional.

Cañedo Manra, quien nació el 6 de mayo de 2006, entrena bajo las indicaciones de Víctor Manuel Agudo Aranda en la escuela de boxeo "Bicman", ubicada en el centro de Jiutepec.

Actualmente la pugilista morelense cuenta con una medalla de plata del Festival Olímpico de Boxeo 2022 y también es la monarca del Campeonato Puños Rosas 2023 de la Ciudad de México.