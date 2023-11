Jóvenes talentos brillan en Torneo de Badminton en Temixco

En Temixco se celebró el Torneo de Badminton Revolucionario 2023, organizado por la Secretaría de Bienestar Social a través de la Dirección del Deporte y Cultura Física Municipal.

Este torneo, que formó parte de las celebraciones del Aniversario de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo en las instalaciones de la Plaza Carlota Ortiz en la colonia Lomas del Carril.

Participaron competidores en las modalidades de singles y dobles, tanto en la rama femenil como varonil, en las categorías sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19.

Este evento también sirvió como preparación para el Torneo Pre-selectivo estatal programado para el 25 de noviembre en la Unidad Deportiva Centenario.

Los resultados destacados del torneo incluyeron a Emiliano Carrera en el primer lugar de la categoría sub 17, seguido por Sofía Ruiz y Ian Álvarez.

En la categoría sub 15, Amzy Núñez Gutiérrez obtuvo el primer lugar, mientras que Denisse Lagunas y Emma Álvarez completaron el podio. En la categoría sub 13, Paola Téllez se llevó el primer lugar, seguida por Eduardo Lagunas y Ruby Gutiérrez.

El bádminton ha experimentado un crecimiento significativo en Morelos durante 2022 y 2023, con la participación de jóvenes atletas en competiciones nacionales e internacionales.

Los organizadores enfatizaron la importancia de promover este deporte no solo en clubes deportivos, sino también en diferentes municipios del estado.

El trabajo continuo del dirigente estatal del badminton busca expandir la base de talentos en la región, resaltando las habilidades naturales de muchos jóvenes en este deporte.

Además, se destacó la importancia de la capacitación constante ofrecida por la federación a través de cursos para entrenadores, dirigentes y jugadores.