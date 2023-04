Badminton: Morelos cerró con tercer lugar en dobles varonil

Con el único pase de un morelense logrado por Emiliano Carrera en singles varonil en la categoría Sub 15, se bajó el telón dentro del Campeonato Nacional Clasificatorio único para definir a la selección de México que estará representando al país dentro del Panamericano Junior de Badminton en Perú 2023.

El evento que se celebró en el Poliforum del Club Dorados Oaxtepec organizado por la Federación Mexicana de Bádminton, convocó a atletas de las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19.

De acuerdo con la Asociación Morelense de Bádminton, el anfitrión Morelos tuvo una participación con 23 deportistas distribuidos en todas las categorías, por lo que fue la segunda más grande del torneo sólo por debajo de Jalisco que presentó una delegación de 24 en las diferentes modalidades como fueron singles y dobles, varonil, femenil, y mixtas.

Sin embargo, de todos los participantes locales, sólo se pudo clasificar a la selección nacional el de Temixco Emiliano Carrera González, como uno de los primeros cuatro que lograrían su pase en la modalidad individual.

De hecho, el juvenil lograría nuevamente sobresalir, como lo había hecho semanas atrás en el Nacional de Aguascalientes donde subió al tercer lugar del pódium, ganando ahora su categoría tras derrotar en la final al de Nuevo León Alfonso Salas con una victoria contundente de 21-13 y 21-14.

El resto de los atletas morelenses se quedaron en el camino en la misma búsqueda de lograr el pase a la representación nacional, incluida la pareja de dobles varonil que conformaron el propio Emiliano Carrera y Pablo Aguilar.

Esta pareja fue eliminada en semifinales por la mancuerna de Nuevo León formada por Alfonso Salas y Santiago Chapas, quienes los superaron en 21-16 y 23-21.

De esta manera la pareja morelense se quedó a solo un triunfo de clasificar también a Perú, pase que lograron únicamente las dos parejas finalistas.

Los morelenses se tuvieron que conformar con jugar por el tercer lugar del torneo donde ganaron a su similares de Jalisco, Luis González y José Carlos Pio, con parciales en dos sets de 21-17 y 21-15.

Emiliano Carrera, camino al Panamericano Jr. de Perú que se realizará en el mes de junio próximo, deberá trabajar en concentraciones con el resto del equipo nacional para llegar lo mejor preparado posible a la justa continental.











