Irving Pérez ya piensa en la olimpiada de París

Irving Pérez Pineda, triatleta morelense nacido en Jojutla, dio a conocer que tiene puesta su mirada en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, por lo que ya se prepara en Guadalajara, Jalisco, donde actualmente reside, además estará participando en la Wayna, Venezuela, el 11 de febrero y el 24 en la Habana, Cuba.

"Primero te voy a decir que la mirada la tengo puesta en los próximos Juegos Olímpicos y que no la he quitado de ahí, y quiero mis terceros Juegos, porque como uno quiere la revancha, ya que en los pasados juegos no llegamos todos como uno buscaba por motivos de la pandemia, pero ahora nos preparamos a conciencia y no hay nada que nos detenga".

¿Es cierto que te invitaron a entrenar en Qatar?

"Bueno, tuve algunas pláticas pero no hay nada de esto, claro que si me gustaría aunque está muy lejos de México, me cuesta ir a ver mis padres a Jojutla estando en Guadalajara, y ahora desde Qatar sería demasiado lejos, lo que si te explico es que terminando los próximos Juegos Olímpicos podrían suceder muchas cosas, por el momento sigo con la mentalidad de mis terceros juegos".

¿Vas a participar en el Exatlón?

"No sé de donde sacaste esto de participar en el Exatlón, si me gustaría pero por el momento no, no he quitado la vista de los próximos Juegos Olímpicos que serán en Paris, Francia, 2024, que están a la vuelta de la esquina, me gustaría estar en el Exatlón pero sería después de Paris".

¿Cómo está la competencia en la selección nacional?

"Cómo siempre muy disputada, ya que vienen muchachos con mucha capacidad y mucha calidad, por lo que hay que darlo todo ya que considero que serán mis últimos juegos si es que logró clasificar, pero que quienes sean que se llegue con todo para poner en alto el nombre de nuestro país; quiero manifestar que ahora estamos entrenando muy fuerte porque los juegos a Paris son el otro año y que en este 2023 se definen muchas cosas y nos concentramos en Paris 2024", concluyó el atlete morelense.





