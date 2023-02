Iguanas de Zihuatanejo enfrentarán a los Arroceros en tierras morelenses

Este fin de semana se jugará la tercera jornada del torneo de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) del futbol mexicano, algunos equipos han solicitado a la federación cambios de sede para los partidos, como Iguanas de Zihuatanejo que no tiene estadio y vendrán a visitar a Arroceros de Jojutla el sábado a las 15:00 horas en La Perseverancia.

El equipo ha entrenado mucho para salir a ganar ya que no podemos dejar ir puntos y más cuando se va a jugar en casa de nuevo, señaló José Luis "la Coca" Ocampo, timonel de los Arroceros.

"Si vamos a jugar de nuevo en nuestra cancha como locales en La Perseverancia porque las Iguanas en Zihuatanejo no pueden jugar de locales y van a tener que venir hasta aquí, ya se mandó el oficio a la Federación de Fútbol rama de la Liga TDP y no hay ningún problema, lo que es una oportunidad para nosotros porque no tenemos que ir a ese viaje largo a Guerrero, pero si tenemos el compromiso y la responsabilidad de aprovechar la localia para tratar de obtener un triunfo que nos de los tres puntos, ya que podríamos mejorar en la tabla de posiciones entrando a la zona de calificación para la liguilla que es lo que nuestro equipo está buscando".

¿No hay lesionados en el equipo?

"No, no tenemos lesionados, no hay bajas estamos todos completos y se ha realizado un buen trabajo tanto físico como en lo técnico, se han rectificado las fallas que tuvimos en el pasado juego ya que nos costó hacer las anotaciones porque pasamos un primer tiempo si anotar, nos costó pero fuimos insistentes hasta que conseguimos los goles que nos dieron el triunfo, por eso en esta semana se ha estado practicando mucho la contundencia a balón parado como en movimiento", comentó José Luis.





