Cumplen sueño a niño etíope: Selección Mexicana le regala una playera y unas quesadillas

Luego de que Xavian, un niño etíope se hiciera viral en redes por querer ser mexicano, la selección mexicana emprendió la búsqueda del pequeño y finalmente lo encontraron.

Luego de que su madre compartiera el enternecedor vídeo del pequeño llorando por no ser mexicano. Las redes sociales del Tricolor y futbolistas como Miguel Layún, pidieron a sus seguidores ayuda para localizarlo y darle una sorpresa.

In love with being Mexicans and with quesadillas. 🇲🇽🤤💚 https://t.co/tXxfwFZpH4 pic.twitter.com/SihK8TZdsh — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) July 16, 2023

Tras unos días de búsqueda, finalmente Xavian y el Tri se encontraron. Fue la noche de este sábado cuando el pequeño visitó la concentración del combinado azteca para recibir un regalo muy especial por parte de Orbelín Pineda.

Las cuentas oficiales de la selección mexicana compartieron el momento en el que el pequeño Xavian conoce a Orbelín.

🇲🇽 Ser mexicano es un deseo que traspasa fronteras.



🫶🏻 Un Incondicional más a la familia 💚#MéxicoJuega pic.twitter.com/EMFcJRmMuz — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 16, 2023

El pequeño recibió un uniforme de la selección, así como un peluche de Kin, la mascota oficial del Tri. “Gracias Incondicionales, sin ustedes esto no habría sido posible“, declaró la cuenta oficial del Tri en el video.

El pequeño “mexicano” finalmente pudo disfrutar de unas deliciosas quesadillas y tuvo la oportunidad de tomarse fotos con jugadores como Santiago Giménez y el propio Orbelín.

