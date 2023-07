"Yo quiero ser mexicano": pequeño hace berrinche por quesadilla y enternece en redes

En redes sociales circula el video viral de un niño de origen africano que hace berrinche por querer ser mexicano, el pequeño de padres etíopes se encuentra sentado en la parte trasera de un automóvil y se ha convertido en el favorito de miles de usuarios de las redes sociales al observar sus ganas de ser paisano.

Muy molesto e indignado en su silla de viaje y con los brazos cruzados repite continuamente que quiere ser mexicano, mientras su madre le explica que no es mexicano que es africano; sin embargo, el pequeño no entiende de razones e insiste que él es mexicano porque come quesadillas.

Te recomendamos: Se queda sin concierto: joven muestra por error boletos de Taylor Swift en redes

La madre graba a su pequeño hijo en pleno berrinche porque quiere ser mexicano y, aunque le da una serie de explicaciones del porqué no puede tener la nacionalidad, así como así, el pequeñito se aferra a que quiere ser de México y pega tremendo grito de coraje al final del video, cuando la mujer le pide que se calme.

Los mexicanos nacemos donde se nos da la gana ♥️



Bienvenido



pic.twitter.com/r432OXscWg — Paola Becerra (@Soy_PaolaBO) July 10, 2023

Luego de manifestar su amor por México y su comida, los internautas se enternecieron con el pequeñito de 4 años, señalando que aún le falta probar los tacos para que se termine de enamorar del país. “Si hubiera probado los tacos, ya estaría brincando el muro, jejeje hermoso, ya eres Mexicano, bienvenido”; “Cosita tan lindo. Lo adoptados y le damos a mijito todas las quesadillas que mijito quiera”; “Quesadillas con queso o sin queso? Eso es una decisión muy importante para todos los mexicanos”.

Incluso hubo quienes recordaron la famosa frase de la cantante "Chavela Vargas", "los mexicanos nacemos donde se nos da la gana".

Nota publicada en La Prensa