Escorpiones quieren al 'Coruco' Díaz como sede

El equipo de los Escorpiones de la Segunda División Liga Premier tiene en la mira al Estadio Agustín "Coruco" Díaz, en el municipio de Zacatepec, como sede para la temporada 2023-2024. A pesar de quedar fuera de la liguilla en su división, el conjunto busca fortalecerse de cara al próximo torneo.

Marlon, jefe de prensa de los Escorpiones, informó que ya realizan gestiones, pero aún no hay nada concreto: "Aún no tenemos nada confirmado, pero podemos aclarar algunas cosas". Añadió que las pláticas han venido desde hace días, pero no es un proceso sencillo y que, en cuanto se confirme, se dará a conocer de inmediato a través de los medios.

Respecto al posible patrocinador, Marlon comentó que la prenda mostrada no es la definitiva y que aún se encuentran en proceso de definir la colección. Se considera a Keuka como patrocinador oficial y a una marca morelense, cuyo nombre aún está en evaluación, a la espera de la autorización del posible cambio de sede.

En cuanto al equipo, Marlon señaló que la plantilla del último torneo se mantiene en un 50%, con todos los jugadores morelenses aún en el conjunto.

El equipo buscará más talento local, ya que el técnico está convencido de la calidad que poseen. Los Escorpiones regresarán a los entrenamientos en el Estadio Centenario entre el 15 y 18 de mayo, donde evaluarán nuevos elementos para la próxima temporada. Primero tendrán visorias y luego la pretemporada.

Omar Ramírez Lara, el entrenador actual, continuará al frente del equipo, tras haber convencido con su trabajo a lo largo del torneo.