En enero reanudan la Liga Dominical de Ajedrez en Cuautla

La Liga Dominical de Ajedrez que se organiza desde 2017 en Cuautla, y de la cual han surgido grandes talentos a nivel nacional, regresará a la actividad a partir del próximo mes de enero, una vez que se reanuden las clases presenciales en los planteles educativos.

En 2020, cuando se realizaba la sexta edición del evento, fue cancelado de forma abrupta ante la llegada de la pandemia por Covid-19 en el mes de marzo.

“El torneo no se pudo concluir porque llegó la pandemia y se paró todo, así que desde marzo de 2020 hasta la fecha, no hemos tenido actividad presencial de la Liga”, indicó el organizador, Juan Gálvez Hidalgo.

Recordó que la Liga inició en nivel escolar jugándose los sábados y luego se abrió también a categoría para adultos, convirtiéndose para el tercer torneo en Liga Dominical.

Los beneficios que ha dejado para los jóvenes practicantes de este deporte saltan a la vista, ya que de él han surgido grandes revelaciones del deporte ciencia, como la niña Fernanda Guadalupe Barrera García de Jantetelco que recientemente ganó un campeonato nacional en Tabasco dentro de la categoría infantil, y el juvenil cuautlense Brian Emiliano Gálvez Villalva, quien tiene entre su palmarés un subcampeonato continental logrado en 2019 dentro del Campeonato Norteamericano celebrado en Canadá.

“El torneo ha dado sus frutos y por eso estamos ya preparando el regreso de nuestra liga, la cual venía celebrando dos torneos por año, hasta que llegó la pandemia”, comentó el también presidente del Club de Ajedrez Chessgal en Cuautla.

El regreso de la actividad bajo la nueva normalidad, lo dio a conocer durante el recién celebrado Festival Nacional Jaque Mate al Covid que realizó en el mes de octubre en esta misma ciudad. “Ahí lo anuncié y surgió el interés, porque así me lo dijeron gente de Puebla y Veracruz, quienes piensan en participar porque en sus estados no tienen algo parecido”.

Explicó que se realizará bajo las mismas modalidades que se venían aplicando hasta su interrupción, cada 15 días.

“Una jornada se jugará en Blitz a 5 minutos, otra en rápidas a 15 minutos, una tercera por equipos, y una cuarta sería de 60 minutos; son cuatro modalidades que cambian por el ritmo de juego, y eso es lo que les gustó a los papás de otros estados que piensan traer a sus hijos a nuestra liga”, agregó.

Durante el desarrollo de los torneo, cada jornada se venía realizando en una sede diferente, con actividad en los municipios de la región como Yautepec, Ayala, Jantetelco, Yecapixtla, Atlatlahucan, y Cuautla como sede principal, donde se venía jugando la jornada inaugural y el cierre del calendario, entregando premiaciones parciales por jornada y la premiación final en la clausura del evento a los ganadores de los primeros lugares de cada categoría de acuerdo a la edad: Sub 10, Sub 12, Sub 18 y Libre.

