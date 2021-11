Emiliano Godínez logra plata en Nacional de Karate Universitario

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos con la participación de Pablo Emiliano Godínez Pérez, se adjudicó la medalla de plata dentro de Campeonato Nacional Universitario de Karate do que se realiza en Oaxtepec.

Dentro de la modalidad de combate, Godínez Pérez avanzó tres rondas hasta la final dentro de la categoría de más de 84 kilogramos, donde finalmente fue superado por un oponente de la Universidad de Guadalajara en la pela por el oro.

El atleta avanzó de bye la primera ronda por sorteo, y en la segunda se enfrentó ante un rival de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quien logró superar por una puntuación de 3 a 1.

Ya en la ronda semifinal, Pablo Emiliano volvió a salir airoso frente a un similar de la Universidad de Guadalajara en un combate que resultó con mucho intercambio de golpes y que al final en la puntuación terminó a favor del morelense por 5 a 3.

Ya en la gran final, en un combate muy cerrado, Emiliano no tuvo una pelea cómoda ante otro oponente tapatío, quien lo terminó superando por 2 puntos a 0 para quedarse con la medalla de plata.

Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos donde Godínez Pérez estudia en la facultad de Medicina, es la primera vez en más de una década que se consigue una medalla en un encuentro nacional universitario dentro de la rama varonil.

La medalla sabe a mucho trabajo: Godínez

“Esta medalla de plata me sabe a mucho trabajo que he llevado desde hace años con el maestro Yankel Godínez (su hermano mayor); son más de 10 años practicando y hasta que hoy se dio una medalla universitaria en el karate varonil que no se lograba en más de 10 años en una categoría de estas pesadas ya donde competí en más de 84 kilogramos”.

El representante de los Venados va por más ya que regresará a la actividad este viernes de nueva cuenta dentro de la categoría Open en la que participan todas las categorías; “vamos por más mañana dentro de la categoría abierta, también en combate, donde buscaremos una segunda medalla y vamos a hacer todo lo posible para traernos una presea dorada”, comentó.

Por ultimo comentó que está contento mas no satisfecho por este logro, “si estoy contento pero no satisfecho ya que no se logró el oro, pero vamos a buscarlo en el Open”.





Local

