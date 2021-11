Campeón Nacional elogia evento de ciclismo en Tequesquitengo

En el ciclismo de montaña se contó con la presencia de Alfredo Servín García quien es doble campeón nacional, llegó de Huixquilucan Estado de México, elogió el evento con el trabajo que se hace aquí con Eduardo Sequeira y el gran apoyo del presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante, ya que reunir más de mil corredores de ciclismo no es nada fácil.

Servín García cuenta con dos títulos, uno el Campeonato Nacional de Máster 30 y en todo el año participó en la Copa Nacional donde ganó varias etapas en la serie y pudo reunir los puntos para adjudicarse la Copa Nacional.

Elogió esta cita en Tequesquitengo y dijo que lo primero era disfrutarla, es un reto y hay que divertirse porque no hay competencia porque es un panorama muy hermoso con las vistas que tiene Morelos, esto fue como el año pasado que llegamos e hicimos un buen tiempo y sin fallas y divertirse que es lo principal.

“Ya tengo tiempo en esto, empecé a los 18 años pero por cuestiones de escuela y trabajo como a los 24 dejé la bici, y justo hace un año la volví a retomar, el 31 de octubre me fui al Campeonato Nacional y en ese año 2020 quedé con medalla de bronce, luego a partir de ahí me invitaron aquí hace un año exactamente y de ahí para acá he continuado y me ha ido bien, recuerdo que el año pasado en este mismo lugar había unos 500 participantes, pero ahora se duplicó la participación con más de mil ciclistas y la verdad que da mucha alegría ver a tanto ciclista, el club de Sequeira organiza muy bien , se ve que cuenta con el presidente municipal y ese es un gran apoyo al ciclismo y al deporte, creo que mientras uno tenga la disciplina con entrenamiento y alimentación siempre se van a facilitar las cosas, el ciclismo ayuda demasiado a mantenerse en buenas condiciones físicas, hoy a Tequesquitengo solo vine con mi primo porque este es un recorrido de maratón bike donde dura muchas horas el recorrido y mi familia no pudo acompañarme, ahorita con esto ya acabamos la temporada con los eventos nacionales, pero viene la pretemporada donde hay que participar constantemente, el próximo domingo hay una carrera en Villas de Carbón, Estado de México, y bueno, la verdad que este evento estuvo muy bien, nos divertimos, no hubo fallas ni lesiones y nos divertimos”, concluyó.





