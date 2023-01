Diego Díaz preparará a las arqueras del Puebla Sub-18

Diego Díaz Castillo dejó el cargo como técnico del equipo Silver Soccer de Xoxocotla para convertirse en auxiliar técnico del equipo Puebla Sub-18 de la Liga MX Femenil.

El estratega comentó que desde el pasado mes de diciembre se incorporó a su nueva responsabilidad apoyando a la entrenadora María López del club camotero en el entrenamiento de las porteras.

Sin embargo, también indicó que seguirá ligado al equipo morelense del que proviene ya que permanecerá como director deportivo y tendrá contacto directo con su sucesor, cargo que ahora ocupa Gerardo Palafox.

El objetivo será, indicó, el seguir promoviendo al talento morelense para que den el salto al equipo poblano.

De hecho, informó que hay dos jugadoras que las llevó y están trabajando en el equipo Sub-18, las colombianas Sofía y Alejandra Meneses, sin embargo, al no estar permitidas las plazas de extranjeras en la división menor, ellas trabajan con miras a buscar una posibilidad en el equipo del máximo circuito poblano.

Quien ya está enrolada con el Puebla haciendo pretemporada es la atacante Marisol Luna, elemento que trabaja bajo las indicaciones del técnico Pablo Luna y busca debutar en el máximo circuito femenil en la próxima temporada que se iniciará el próximo fin de semana.

Las de la franja abrirán su participación en casa recibiendo en el estadio Cuauhtémoc a las Rayadas de Monterrey el domingo 8 de enero a las 12 del día.

Sobre esta nueva faceta en su trayectoria deportiva, el ex timonel de los Arroceros del Cuautla indicó que “me siento contento más no satisfecho porque aún faltan muchas cosas más por lograr en mi trayectoria”.

“Hace un mes me incorporé al equipo para iniciar la pretemporada; primero llevé a jugadoras a visoría y fue cuando me hizo la invitación la directiva del área femenil para participar con el equipo”.

“Este es un reconocimiento a la labor que tenemos en el futbol femenil de Morelos, y desde luego en el área específica de los porteros. No dudé en aceptarla, para mi significa un gran paso en mi carrera, sentirme orgulloso de los que he hecho, seguir dando pasos hacia el frente, y contento de llegar a un equipo de primera división histórico, que ha tenido en sus filas arqueros históricos y ahora en el tema femenil me corresponde aportar mi granito de arena para trabajar y formar porteras históricas; estoy contento y agradecido con la directiva del área femenil”, puntualizó.

El cuadro poblano Sub-18 debutará el próximo sábado cuando reciba en el Centro de Formación BUAP al Pachuca en punto de las 15:45 horas.





