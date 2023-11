Del brazo de Antonio Meléndez, San Marcos llega a la final

Con un segundo triunfo consecutivo, San Marcos de Yecapixtla se clasificó a la serie de campeonato dentro de los playoffs de Primera Fuerza del beisbol regional de Cuautla, dejando en la orilla a los Bravos de Jonacatepec que se fueron en blanco en la serie semifinal.

Del brazo de Antonio Meléndez Silva “El Pollo”, quien lazó bola por cinco entradas, el conjunto de la tierra de la cecina logró la victoria por paliza de 20 carreras a siete en el segundo partido disputado en el parque sanmarquista de césped artificial.

Meléndez Silva hizo valer su experiencia arriba del montículo para dominar al bateo de la novena cebollera, recibiendo sólo dos carreras sucias y que por tanto no se cargaron a la efectividad del pitcher.

El oriundo de Yecapixtla, ya cansado, fue retirado para la sexta entrada con sólo cuatro imparables admitidos, dejando en ese momento el triunfo para los de casa por 13 a dos.

Ingresó al relevo el novato Iker Meléndez lanzando la sexta, luego entró Lenon Ibarra y cerró Rodrigo López.

En el partido se registró sólo un cuadrangular con un batazo de cuatro esquinas de Jovany Pineda.

Con el triunfo de 20 a siete, la escuadra de San Marcos se instaló en la serie por el titulo, donde se medirá a partir del próximo domingo a los Tigres abriendo de visita en el parque de San José.

Los felinos también eliminaron en dos triunfos consecutivos a San Carlos.

No los dejamos crecer: "Pollo" Meléndez

Sobre el triunfo ante los Bravos, el pitcher ganador Antonio Meléndez Silva destacó que se impusieron con inteligencia, ya que el rival suele crecerse en los momentos claves del partido y sacar importantes victorias.

“Sabía que son complicados si los dejas crecer; no había tenido mucha actividad debido que venía recuperándome del dengue que me dejó fuera de circulación por los últimos partidos además de otras actividades laborales, por eso era importante no permitirles el menor daño posible al inicio para esperar que nuestra batería respondiera, y afortunadamente así fue”.

Sobre la final en puerta frente a Tigres, opinó: “Para el juego del domingo se espera una final muy pareja ya que en la temporada nos ganaron un juego por 9 a 7, y el otro lo ganamos, aunque en la mesa nos lo quitaron. Para nosotros es importante ir a sacar el primero a su casa de ellos, eso quitaría presión y venir a casa a jugar como toda la temporada de locales donde siempre nos vimos favorecidos”.

Señalar que San Marcos es el actual campeón de temporada regular luego de finalizar en el primer lugar del standing, y solo perdió cuatro juegos en toda la temporada, dos en casa y el mismo número fuera.

Las derrotas en su terruño incluyen el juego con su rival Tigres que se resolvió en la mesa, además del revés ante los Pericos en el clásico de Yecapixtla.