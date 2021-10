Con hambre en la cancha, Cuautla saca el empate ante Alebrijes

Sin tener todavía respuesta de las autoridades municipales respecto a sus ya tres quincenas atrasadas, los Arroceros del Cuautla obtuvieron un valioso empate en su visita ante el sublíder Alebrijes de Oaxaca, 1 por 1, en partido de la jornada 8 que poso en marcha la segunda vuelta del torneo de Apertura 2021 dentro de la Serie B de la Liga Premier.

La novela llamada Arroceros Cuautla no termina ante la nula respuesta de la directiva del club que sigue sin cubrir su salario que ya alcanzó las tres quincenas este fin de semana.

Finalizado el partido en Oaxaca, 13 de los jugadores que están en nómina del equipo y que no son de Morelos, recibieron el permiso del cuerpo técnico para pasar los días de puente con sus respectivas familias en estados como Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Ciudad de México, con excepción del delantero Aldo Suárez que no pudo viajar hasta Jalisco porque no tuvo dinero para su gastos.

Los jugadores confirmaron que emprenderán una demanda a partir del próximo miércoles cuando se reporten a los entrenamientos.

Informaron que se tienen ya elaborada una carta que enviarán a la Federación Mexicana de Futbol y que firmarán a su regreso para actuar en contra del club que los tiene en el abandono salarial.

De acuerdo con el cuerpo técnico arrocero, para cumplir con este partido el Ayuntamiento, dueño de la franquicia con más de 69 años de antigüedad en el futbol profesional, solo envió el transporte y el pago de uno de los alimentos, por lo que reconocieron el apoyo recibido de parte de un grupo de aficionados para completar las tres comidas que realizaron en la visita a la tierra de Benito Juárez.

A pesar de todas esas limitantes, la escuadra morelense jugó en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca de la capital oaxaqueña enfrentando al segundo mejor equipo del torneo, los Alebrijes de Oaxaca, sin desmerecer, jugándole al equipo local al tú por tú.

Los oaxaqueños que no habían perdido puntos en casa, buscaban afianzar su quinto triunfo como locales y para ello alinearon hasta ocho jugadores que militan en su equipo filial de la Liga de Expansión, lo que incrementó el mérito del equipo arrocero que, saliendo a jugar con gran intensidad, se puso adelante en el marcador con anotación de Francisco Raúl Chávez a los 32 minutos de juego.

Sin embargo la respuesta de Alebrijes fue inmediata al encontrar el gol del empate al siguiente minuto con anotación de Julián Zaragoza Blancas.

Con la división de puntos en un partido donde no hubo expulsados y sólo se mostraron cuatro tarjetas amarillas, tres de ellas para jugadores de Cuautla , Alebrijes se mantiene en el segundo escalón de la tabla con 20 unidades, sólo debajo de los Aguacateros de Uruapan que los superan por mejor diferencia de goles (+23 contra +12), mientras que los Arroceros llegaron a 13 unidades en el cuarto casillero al verse desplazados por Club Calor de Monclova que llegó a 14 con goleada a los Lobos Huerta en casa por 5 a 0.





Cortesía | Alexis Bañuelos





