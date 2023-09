Cierran inscripciones para la Copa Master de Natación

La Copa Master de Natación, organizada por la Escuela de Natación y Triatlón Kabubis en alianza con la Asociación Morelense de Natación A.C., está llegando a su etapa final de inscripciones. Este martes 19 de septiembre marca la última oportunidad para que los equipos y nadadores interesados se registren en la competencia que se celebrará los días 23 y 24 del mismo mes.

Ya se ha confirmado la participación de un amplio número de equipos y nadadores. Como un gesto de agradecimiento, se otorgarán 50 pesos por cada nadador inscrito a los entrenadores. El profesor Saúl Burgos, director de la escuela Kabubis, ha expresado su entusiasmo por la participación y reconoce la dedicación y esfuerzo de los entrenadores con sus pupilos.

El escenario de la competencia será la alberca de la escuela de natación y triatlón Kabubis, una instalación techada y calefaccionada de 25 metros que cuenta con seis carriles antiturbulencia y bancos de salida. Esta se localiza en la colonia Los Pilares, Jojutla.

Los nadadores competirán en diversas categorías de edad, que van desde los 18 hasta los 80 años y más. Las pruebas que se realizarán incluyen variedad de estilos y distancias, y se prevé una competencia reñida y emocionante para todos los participantes.

El día de la competencia, las actividades iniciarán con una sesión de calentamiento de 8:00 a 9:00 a.m., seguida de una junta previa a las 9:15 a.m. La inauguración está programada para las 9:20 a.m., y la competencia dará inicio a las 9:30 a.m. Los relevos, que serán una parte esencial del evento, se determinarán por la suma de las edades de los cuatro competidores de cada equipo.