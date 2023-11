Caudillos de Zapata enviarán apoyo a víctimas de Acapulco

El club de futbol Caudillos de Emiliano Zapata de la tercera división profesional se solidariza con lo que ocurre en Acapulco tras la devastación que realizó el huracán Otis, y anunció el envío de ayuda en víveres para el puerto.

El apoyo lo pensaban entregar este sábado de forma directa al club acapulqueño de las Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) durante la visita que realizarían a la entidad para enfrentarse en el duelo de la jornada ocho de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

Sin embargo, el partido fue cancelado por la liga de ascenso y ahora se buscará entregar el apoyo en fecha posterior, dio a conocer el cuerpo técnico del club morelense que encabeza el exjugador profesional Mario Hernández Calderón.

Debido a los difíciles momentos que se viven en el puerto de Acapulco por los daños ocasionados por el huracán Otis el pasado 24 de octubre, el club de futbol Águilas UAGro no tuvo actividad en la Liga TDP.

Tras el impacto del fenómeno natural que devastó al puerto, la escuadra no jugó sus últimos tres encuentros, incluido el de este sábado que fue cancelado por la liga desde mitad de semana.

Cancelan partidos de la escuadra acapulqueña

El pasado viernes 20 de octubre, el equipo universitario sostuvo su más reciente enfrentamiento cuando venció en la Unidad Deportiva de Acapulco al equipo Real Morelos de Xochitepec por goleada de seis a cero.

Sin embargo, tras el paso devastador de Otis, la escuadra acapulqueña no vio acción en su siguiente salida cuando le tocaba enfrentar a Tlapa, lo mismo que en la siete cuando recibiría a Jojutla, y ahora en la ocho, cuando la Liga determinó una nueva cancelación del partido que estaba programado para jugarse este sábado en el municipio morelense de Zapata.

Al respecto el estratega Mario Hernández habló que el equipo tenía ya preparado un cargamento de ayuda para entregarlo al equipo acapulqueño, aprovechando su visita, sin embargo, el miércoles la Liga TDP hizo oficial la nueva cancelación del partido, el cual será reprogramado para jugarse en fecha posterior.

"Es muy lamentable lo que pasa con Acapulco, somos solidarios con ellos y ya teníamos preparado un cargamento de ayuda de parte del equipo para entregárselos en su visita de este sábado, alimentos no perecederos, pero el encuentro fue cancelado y ahora veremos la manera de hacerlos llegar en los próximos días", comentó el estratega.

De la misma forma, el entrevistado lamentó que la cancelación del partido obligue a su equipo otra vez a parar, perdiendo ritmo de competencia: "No jugamos en la tercera jornada por descanso en el calendario, y ahora nuevamente tendremos que parar; lamentablemente ya no dio tiempo de buscar algún partido amistoso, y no convenía jugar con el equipo Real Morelos que descansa en esta jornada, porque es un rival que todavía enfrentaremos en la última jornada de esta primera vuelta".

Informó que este viernes se trabajará con el entrenamiento normal a las 16:00 horas, y el sábado, tras el partido de la cuarta división que se juega en el estadio Municipal de Zapata, tendrán otro entrenamiento intenso a partir de las 13:00 horas, para descansar el domingo y regresar el lunes a preparar el partido de la jornada ocho en el que enfrentarán a Yautepec el sábado 18 de noviembre de visita.