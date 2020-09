1.- El coronavirus presente 2.- Caudillos 3.- Los Lobos sólidos 4.- Arnaldo Pozas

1.- El coronavirus está haciendo estragos en el fútbol, y ahí está el caso de los Xolos de Tijuana de la categoría superior, pero alcanzó la segunda división nacional de categoría premier, y correspondió a los Freseros del Irapuato, con 22 casos, por lo que la jornada dos de este circuito quedó para otra ocasión, y su rival sería el 11 de los arroceros del Cuautla, en el estadio de la unidad deportiva Isidro Gil Tapia, en lo que sería su juego de presentación oficial de los pupilos de Ramón Figueroa y José Luis Reséndiz, de lo que se sabe, el primero es el director técnico y el otro es el auxiliar en lo que es previo al inicio del evento, en donde se esperan buenos resultados, que Figueroa sea superior a lo que ha hecho hasta ahora, con clubes de diversos puntos del país, sin consolidarse, y a los cuautlenses llegó porque Carlos González Balbuena lo tuvo como el auxiliar, y las cosas salieron bien, tanto que, de no haberse suspendido el evento por el virus, seguro que el conjunto hubiera sido protagonista en la liguilla, puesto que se tenían jugadores de buen nivel y la dirección técnica firme, tanto que no se entiende la razón por la que se le dieron las gracias, y todo para traer al que fuera entrenador del Spórting Canami, con más pena que gloria, aunque el gusto le duró poco su auxiliar, le sucedió en el cargo

Carlos no volvió a ser mencionado, por lo pronto, se le da el respaldo a Figueroa, pero no está nada escrito, si las cosas no salen bien, ahí estarán Vidal o Carlos, los que están listos para tomar las riendas de su amado equipo, el que llevan en las venas, como lo hizo Jacobo Ruiz Ayala y el Chocorrol Mejía, sobreviviendo de aquella ocasión en la que se estuvo cerca de ascender a la máxima categoría, frente a los zorros del Atlas, con los que se perdió en casa 1-0, y luego, en la revancha se dio el 1-1, para el 2-1 en el total, en una historia que habla de algunos elementos que fueron tocados por el rival, lo que nunca se desmintió, pero tampoco se presentó la denuncia, ni siquiera la acusación directa sobre lo que sucedió, todo quedó, como todo en este deporte, en la posibilidad de que así fuera, así fue, pero nadie lo probó, ni siquiera se buscó una explicación, en la federación mexicana de fútbol como si nada hubiera sucedido, entre los futbolistas así se dejaron las cosas; es lo de siempre, nadie se atreve a decir nada, es más, en el caso del coronavirus, sólo porque es delicado se dice, de lo contrario nada se hubiera dicho.

El caso primero fue el de Santos, y ahí se obligó a finalizar el torneo pasado, además de que se supo que algunos equiperos de importantes conjuntos se negaron a entrenar, y para no verse fatales las autoridades, cortaron por lo sano, hasta que vino el fin, pero en el torneo que se desarrolla, ahí están los Xolos con una dificultad seria por el virus, y no se sabe si habrá otros casos, y si así está en el circuito superior, y ya llegó a la segunda, ¿están seguros que en la tercera no existe esta enfermedad?; estoy cierto de que hay, que se tienen casos, pero como es cara la prueba, ¿usted cree que los dueños de los equipos van a gastar en pruebas?, ¿lo harán en el Atlético Cuernavaca, que es donde más dinero se tiene?, desde luego que no, que entrenen y ahí se verá, al fin son jóvenes. ¡Cuidado!.

2.- Los Caudillos lucen bien para la tercera división; ojalá y que demuestren su valía los jóvenes, algunos que está ya próximos, por cuestiones de edad, de salir del circuito, y los nuevos, están ante el gran reto con directivos que, por lo visto, piensan en el éxito.

3.- Los Lobos parece que pelearán por el título, de una liga que es hechiza.

4.- Arnaldo Pozas está apoyando a los Toros de Tezoyuca; deseo que les vaya bien.