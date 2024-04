El morelense Yair Ponce, es productor de la película 'Un actor malo'

¿Sabías que la película mexicana dirigida por Jorge Cuchi titulada "Un actor malo", cuenta con la participación del morelense Yair Ponce? Él se involucró en la producción bajo el sello de Catatonia Films.

En entrevista con El Sol de Cuernavaca, Yair Ponce comparte su experiencia en la producción de esta cinta, que se ha catalogado como controversial y fuerte, ya que aborda el caso de una violación, pero que, también es una película necesaria para dialogar y reflexionar ante la situación actual de violencia hacia las mujeres.

¿De qué trata "Un actor malo"?

De acuerdo a la sinopsis, el rodaje de una película se detiene cuando la actriz Sandra Navarro (Fiona Palomo) acusa al actor Daniel Zavala (Alfonso Dosal) de violarla durante la filmación de una escena de cama. Daniel se declara inocente, Sandra lo quiere denunciar ante las autoridades, y los productores intentan solucionar el conflicto antes de que provoque un escándalo.

¿Cómo inició la filmación de "Un actor malo"?

Sobre el inicio de este proyecto, Yair Ponce comentó: "Es una película que realmente disfruté mucho, desde que leí el guion me encantó el tema y el proyecto. Ya había visto la primera película de Jorge y dije este tipo es un locazo, me encantaría trabajar con él, se dio la oportunidad y la empezamos a desarrollar, y algo que me gustó mucho desde el principio es que no teníamos prisa con las fechas, la película ya estaba financiada y más bien era determinar los calendarios. Una de las primeras propuestas de Jorge fue construir a partir de encontrar a los personajes principales, Sandra y Daniel, que son la médula espinal de la cinta y a partir de ahí construir hacia abajo".

A la par de que desarrollaba otros proyectos, Yair empezamos a trabajar Con Jorge a partir de pláticas, para encontrar al elenco ideal, pues como productor es algo fundamental, involucrarse de lleno.

Fiona Palomo, Jorge Cuchi y Alfonso Dosal. / Cortesía / Yair Ponce

"Para el casting empezaron a surgir ideas, entre los dos platicamos mucho y nos tomamos nueve meses en encontrar a Alfonso Dosal y Fiona Paloma, porque fluctuaron varios actores y actrices, pero como que algo no terminaba de cuajar. Un día Jorge me habló de Dosal, a quien vimos en algunas películas y su participación magistral en 'Narcos', además Jorge ya lo había visto en teatro, le hizo y clic fue inmediato, ya teníamos a Daniel, faltaba la otra protagonista".

Yair comparte que Jorge buscó a actrices mexicanas en Internet y se vio la serie "Control Z" donde había mucho talento emergente, y ahí descubrió a Fiona.

"Yo no la conocía, pero vi la serie y me pareció interesante, ella tenía un personaje medio secundario, pero con una presencia interesante, la busqué prácticamente para ofrecerle el personaje, Dosal y Fiona hicieron una dupla increíble, y a partir de ahí buscamos al resto del elenco, al equipo creativo y pusimos fechas para desarrollar la filmación y todo".

Una película dentro de la película

Dentro de la trama de la cinta, algo muy peculiar, es que podemos ver, la filmación de una película, técnica que en el séptimo arte se conoce como Metacine, y que le da un toque interesante y distinto.

"El metacine es una de las cosas que más me atrapó del proyecto, estar viendo una peli dentro de una peli. Y aparte fue super interesante a la hora de filmar, porque los actores tenían su personaje, y además, otro personaje dentro de la película. Fue muy divertido porque estábamos filmando y de pronto Gerardo Trejoluna que es el director en la historia decía 'corte', y cortaban el metacine, más no la película y tenían que esperar al segundo corte de Jorge, fue algo bastante enriquecedor, es la primera vez que hago algo así y lo disfruté mucho".

Jorge Cuchi y Yair Ponce durante el rodaje de "Un actor malo". / Cortesía / Yair Ponce

Asimismo, comparte que la técnica del metacine, les permitió llevar una dinámica de rodaje más libre, porque no había tanto problema si alguien se cruzaba en la filmación o que tuvieran que preocuparse por ocultar algo del equipo.

"Un actor malo" es una incómoda exploración de la violencia sexual en la industria del cine, que ahonda en la revictimización a la que son sometidas las personas han sufrido un abuso sexual. Asimismo, desprende diversas aristas a partir, del rol de cada personaje.

"Es un tema muy fuerte y controversial, y como hombres nos toca mucho aprender, desafortunadamente vivimos y fuimos educados con un historial social, pero muy bien dicen, que no somos culpables del trauma, pero si es nuestra responsabilidad corregirlo".

La actriz Fiona Palomo. / Cortesía / Yair Ponce

Asimismo, agregó que vivimos en un país misógino y machista, en donde este tipo de situaciones están tan normalizadas y son el pan de cada día, por lo que es importante empezar a cambiarlas.

"Hacer pequeños grandes cambios a través del lente cinematográfico es una gran oportunidad, no significa que tenemos las respuestas, pero si se propone un debate, un discurso y más preguntas, pues como hombre sigo aprendiendo, y es muy interesante tener la oportunidad para hacer ese tipo de debate a través del cine".

Yair destacó que una de las cosas muy inteligentes que tiene el guion, es que incluye muchos puntos de vista y es imparcial.

"La película es un retrato de lo que se ha vivido en los últimos años en México a partir de todas las denuncias y abusos. El director no toma un camino, te pone la supuesta situación, y los diferentes tipos de vista y como espectador tomas una postura desde la perspectiva que te queda más, y eso no significa que esté bien o mal, pero te permite navegar entre esos puntos".

La película "Un actor malo" continúa en las distintas salas cinematográficas en todo México, y en Morelos, en las principales salas de cine comercial, no te la pierdas.

"Es una película incómoda y diferente a lo que vemos en el cine nacional. Invito a la gente a que la vea y nos recomiende, es fundamental su apoyo para que se mantenga en cartelera".

Busca "Un actor malo", en la cartelera de tu cine favorito, y no te la pierdas.

