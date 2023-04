Xipatlani, un espacio para la creatividad

El artista Fernando Lezama inauguró su estudio creativo “Xipatlani”, espacio ubicado en la Casona Spencer, en el que tiene a la venta su obra, y donde además se imparten distintos talleres al público en general.

Xipatlani Espacio creativo, funciona como tienda, taller y estudio, donde diversos artistas compartirán su talento con el público, para contribuir al desarrollo creativo de niños, jóvenes y adultos.

“La idea de este espacio surge a inicios de 2023 como una invitación por parte de la coordinadora de la Casona Spencer, para abrir espacios nuevos en este importante lugar, y Xipatlani entra perfecto como un estudio creativo, un espacio propio para desarrollar mi trabajo y para impartir talleres y compartir conocimientos”, expresó Fernando Lezama.

Respecto al nombre de “Xipatlani”, Fernando mencionó que esta palabra proviene del idioma náhuatl y significa “Vuela”, el cual queda perfecto con la esencia, idea y objetivos del proyecto.

“En este caso es volar con la imaginación y la creatividad. El espacio se abre como galería y para dar talleres, con el objetivo de compartir conocimientos y crecer juntos. Se mezcla con el hecho de volar con tu imaginación y con tu creatividad, porque finalmente, es algo maravilloso que tiene el ser humano, no necesitas despegarte del piso para volar. Y esta oportunidad de tener un espacio creativo invita a dejar volar tu imaginación y empezar a crear”.

En Xipatlani, Fernando presenta su trabajo como ilustrador y artista a través de diversas técnicas como diseño gráfico, ilustración, dibujo y cerámica, presentando una variedad de obras como playeras, libretas, agendas, tazas, mezcaleros, cuadros, llaveros y stickers, entre muchos más.

“Mi trabajo es muy variado en temas, comencé dibujando a Cuernavaca, después me enfoqué en las calacas, en lo arqueológico y maya. Y recientemente, aprendí a trabajar con un Calmécac sobre la Cuenta de tiempo, y me gusta crear a partir de todo lo que me interesa”.

La variedad de obras oscila entre distintos precios, que en general son muy accesibles para todo el público, con el objetivo de fomentar el consumo del arte entre las personas y acercarlos a importantes trabajos de calidad.

“La experiencia de vender en los tianguis y bazares, te enseña mucho, siempre tienes el producto inalcanzable y el que te alcanza, por lo general tengo piezas originales, pero también creo stickers y productos de costo accesible”.

Fernando está muy contento por iniciar este proyecto, que en tan poco tiempo ha recibido muy buena respuesta por parte del público.

“Es muy padre trabajar individual, son diferentes etapas de crecimiento, en un principio no hay seguridad, y buscas hacer sociedad, pero hay un momento en el que ya estaba haciendo muchas cosas y necesitaba de un espacio propio. Hemos tenido muy buena respuesta por parte del público, la Casona Spencer es un lugar emblemático de Cuernavaca, y la gente llega por curiosidad, y es muy importante que sepan que está abierto y estamos haciendo muchas cosas”.

Respecto a los talleres, actualmente se cuenta con tres:

Taller de Pintura “Animales fantásticos”, que imparte Syeni Martínez

¿De qué trata?: Los niños crean su propio animal, a partir de criaturas fantásticas con todo y su historia (cada semana cambia el taller)

Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años

Horario: domingo a las 11 horas – duración: 1 hora

Costo: 100 pesos la clase (incluye material)

Taller de Dibujo “Cuernavaca en croquis”, que imparte Fernando Lezama

¿De qué trata?: Aprender técnicas de dibujo conociendo sitios emblemáticos de Cuernavaca. Por medio de ejercicios básicos para dibujar, trazar y bocetear para aprender desde la perspectiva y distintas técnicas

Dirigido a mayores de 12 años en adelante

Horario: sábado y domingo a las 12:00 horas – duración: Cuatro sesiones de tres horas

Costo: 700 pesos (incluye material)

Taller de “Cuenta del tiempo”, que imparte la maestra María Isabel Quevedo

¿De qué trata?: Aprende a entender el tiempo y el espacio como lo comprendieron nuestros abuelos anahuacas, conocer el Cauhpohualli y combinar las descripciones de cada energía que llegan cotidianamente

Dirigido a público en general

Horario: viernes 11:00 horas – duración: cuatro clases de dos horas

Costo: 200 pesos por clase (incluye material)

Inicia el 14 de abril

Asimismo, Fernando comentó que más adelante habrá un Taller de animación, uno de Escritura Creativa y otro que impartirá una chica que viene de Turquía para compartir sobre creación de papel mármol, encuadernación y pintura floral, con técnicas de allá.

El espacio de Xipatlani está abierto al público en general los días viernes sábado y domingo de 10:00 a 19:00 horas, visítalo

Instagram: @xipatlanivuela - @ferlezama_art