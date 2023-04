Carlos Barranco presenta su primera exposición 'Una historia de gran talla'

El maestro artesano Carlos Barranco, originario de Chalcatzingo, inauguró su primera exposición individual llamada “Una historia de gran talla” en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo. La exposición se integra por obras realizadas en talla en madera y pintura.

“Lograr el objetivo de tener mi primera exposición individual es algo muy importante, y de hecho el nombre de ‘Una historia de gran talla’, no es tanto por mis piezas, sino por, toda la gente que siempre me acompaña y me apoya, por sus palabras, su amistad y fortaleza, con la que han cobijado estos años de perseverancia, han hecho que Carlos sea quién es hoy. Estoy muy agradecido con Dios, con la vida y los amigos que hacen esto posible”, expresó Carlos Barranco.

Durante la inauguración, estuvo acompañado de su mamá, la señora Ninfa Guadalupe Barranco y otros familiares, así como, Wilfrido Ávila, director del Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo y Mateo Reyes, artista y promotor cultural.

“La obra de Carlos remite su persona, a su bagaje, a la tradición que le acompaña como integrante de una y varias esferas, esta a la distancia anuncia el trabajo de un maestro artesano que sin duda alguna elige el manto del esfuerzo, la siembra y la cosecha como el estandarte que aquí nos ha convocado”, comentó Mateo Reyes.

Para el corte inaugural, Wilfrido Ávila mencionó que era importante hacer un ritual en el que todos los presentes tendrían un pedazo del listón de papel picado con el que se inauguró, ya que representa la apertura de esta exposición y de una importante etapa en la carrera de Carlos Barranco.

¿Qué piezas conforman esta exposición?

La exposición está integrada por obras que el artesano realizó entre 2022 y los primeros meses de 2023, especialmente para esta muestra. Pero también complementa con piezas de hace tres y cuatro años.

“El maestro Wilfrido, me invitó a exponer, en un principio se pensó en que la obra se mostrará en un pasillo del museo, pero después vio mi obra y me dijo que realmente tenía que estar en una sala, y que creara más piezas, entonces trabajé en obra nueva entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, que son las piezas exclusivas que vemos hoy”.

Después de la inauguración, Carlos Barranco realizó un recorrido por la exposición para explicar brevemente sobre las distintas obras y lo que le inspiró a crear cada una de ellas.

En la exposición podemos ver juegos y juguetes tradicionales, pues en su infancia, solía soñar que se columpiaba y en una de esas se soltaba y salía disparado al aire, por ello decide, representar a un niño columpiándose en el tradicional columpio amarrado a una rama de árbol, la resortera, el balero y el tradicional yoyo.

Otra de sus obras es una de Emiliano Zapata con su caballo en forma de esqueleto, y el “Alebrije cuexcomatero”, pieza que obtuvo el primer lugar en la categoría Talla en madera, de la XXI edición del concurso Arte Popular y Tradicional, Morelos 2021.

La molinera en el metate, actividad que realizaban las abuelas, pieza que lo inspiro al ver en Hueyapan, a una de sus amigas realizando la actividad, mientras carga a su hijo en la espalda. Otra de las obras que ha sido inspirada en Hueyapan, es “Telar de cintura”, en homenaje a las gabaneras de Hueyapan y que es una réplica de la obra que fue pieza del mes en Museo Morelense de Arte Popular.

Así como un “Nacimiento” con el que participó el año pasado durante la exhibición de Nacimientos Morelense en 2022, pieza con técnica mixta en la que utilizó árbol de zompantle y las piezas (el misterio, reyes magos, camellos), de árbol de pochote.

“La buena cosecha”, que representa el patio tradicional de Chalcatzingo, con un jornalero que llena el cuexcomate con el grano de maíz, y el otro jornalero está arreando la mulita, esta pieza participo a nivel nacional

La obra “Talabartero” es dedicada a su bisabuelo Emilio Barranco, quien se dedicó a este oficio, y que recuerda que una vez él dejó su herramienta en una caja, amarrado con cueros, y que Carlos con su curiosidad de niño la encontró, empezó a jugar con el molde del huarache, zapato, con toda la herramienta, de ahí nace el amor a la talla en madera.

En la muestra destacan dos pinturas acrílicas, una que hace referencia a los maestros cuexcomateros de Chalcatzingo. Uno de ellos es en homenaje al maestro cuexcomatero Lucio Barranco (QEPD) reconocido por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) como arquitecto tradicional, murió hace cuatro años. Y el otro en homenaje a Fernando Pavón (QEPD), quien fue el primer artesano en realizar el cuexcomate en miniatura.

Trayectoria de Carlos Barranco

Carlos Barranco cuenta con una gran trayectoria, ya que sus piezas han sido ganadores en importantes concursos de Arte Popular en Morelos. Y ha participado en diversas exposiciones colectivas. Además, ha presentado su obra en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO) como pieza del mes.

Al finalizar el recorrido, Carlos Barranco invitó a los presentes a degustar Agua de Tiltichate (agua de maíz y canela tradicional de Chalcatzingo), para seguir la grata convivencia.

La exposición “Una historia de gran talla” permanecerá hasta principios de mayo, y los días 12, 19 y 26 de abril, Carlos Barranco estará en el museo para realizar visitas guiadas con los visitantes, desde las 10:00 hasta las 16:00 horas, visítala.

