Visita esta exposición de fotografía en Café Resiliente

La artista Alejandra Herjiz inauguró su exposición de fotografía “Un sueño encontrado, en alguna realidad”, en la galería del Café Resiliente en el Centro de Cuernavaca. A través de sus obras, comparte sus emociones, sentimientos, ideas y pensamientos.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

En el texto que acompaña a la exposición “Un sueño encontrado en alguna realidad”, la artista expresa que, “Una fotografía es un recuerdo, un recuerdo, es un sueño y en mi sueño hay una realidad, ésta realidad me he encontrado con muchas cuestiones en mi vida, el… ¿por qué la vida puede darte un giro de 360 grados, mientras a tu alrededor todo sigue avanzando frente a tus ojos? A veces nuestros sueños, nos transmiten la sensación de sentirlo tan real, como si estuviera tatuado en nuestra piel y te hacen sentir cada palabra y acción que sucede en tu sueño. Encontré un sueño, que quisiera fuera una realidad, un sueño que me gustaría estar repitiendo o poder capturarlo en una fotografía para poder sentir que lo vivo una y otra vez”, escribe Alejandra Herjiz.

La artista presenta en esta exposición 14 obras, y cada una tiene una frase o pregunta de lo que sucede en sus pensamientos, el cómo ve la vida después de un cambio muy importante que experimentó.

Fotografía de la exposición “Un sueño encontrado, en alguna realidad” de Alejandra Herjiz. Cortesía | Alejandra Herjiz

Recuerdos y emociones

Alejandra menciona que las fotografías son del año 2022, después de sentir que su vida cambió, pero no sólo la vida, sino su forma de pensar, sus sueños, sus metas y su persona.

“Cuando editaba las fotografías y escribía en ellas, no quería que sólo se quedará en mis archivos, quería compartir los escritos y las imágenes; para saber si había más personas conectadas conmigo, personas que pueden sensibilizarse con una fotografía y tener sentimientos encontrados al verla. La razón de realizar las exposiciones, es hacer que cada persona pueda encontrar una emoción en mis fotografías”, expresó.

Fotografía de la exposición “Un sueño encontrado, en alguna realidad” de Alejandra Herjiz. / Cortesía | Alejandra Herjiz

La artista, menciona que la fotografía ha formado parte de su vida desde muy temprana edad, pues en casa tenían varios tipos de cámaras que sin una razón en específico, pues sólo las usaban para tomar las fotos familiares, y a ella siempre le llamó la atención todo eso.

“Me daba curiosidad tomar la cámara y hacer como si yo tomara las fotos, me gustaba hacer eso. Pero ya fue más un poco más adelante, a mis 12 años, cuando tuve el acercamiento de la fotografía, y entendí más el concepto de poder capturar una fotografía, lo que hace que pueda guardar un recuerdo memorable para mí y que también a otra persona pueda causarle una emoción, es ahí cuando la fotografía me cautiva más y me impresiona ver que más de una persona pueda tener interés y aprecie lo que observa. La fotografía es un arte que puede conectar con el espectador, el artista se vuelve sensible y muestra sus emociones en una imagen, por eso elegí esta forma de expresión”.

Acerca de Alejandra Herjiz

Fotógrafa mexicana y cineasta, se desenvuelve en medios audiovisuales para expresar el ser humano en la naturaleza y un cuerpo libre, introduciéndose en los espacios donde tiene recuerdos de su trayectoria realizando autorretratos para darle una especie de poder documentar su autobiografía.

Estudiante del área de Nuevos Medios en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Ha participado en las exposiciones colectivas, todas en Cuernavaca. Trabaja con cámara digital y cámara análoga, creando series fotográficas, con el fin de documentar sucesos reales. Creadora de videos experimentales y videos de archivo.

Y es fundadora del Festival Handra donde se gestiona eventos culturales para artistas emergentes.

Visita la exposición “Un sueño encontrado, en alguna realidad”, hasta finales de enero en Café Resiliente.