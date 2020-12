Videojuegos para regalar en Navidad

La llegada de la Navidad puede ser la ocasión perfecta para manifestar nuestro aprecio por una persona dándole un obsequio. Y los hay para todos: para los amantes de la ropa, de la decoración en el hogar, de la tecnología y los videojuegos. Con todo y lo que ocurrió en el mundo en 2020, no podemos negar que fue un gran año para esta industria y, llegadas estas fechas, ciertos títulos pueden ser una opción perfecta a la hora de elegir un regalo.

The Last Part of Us, Part 2

La secuela del título de 2013 se convirtió este año en un éxito inmediato para Sony, que reportó más de cuatro millones de copias vendidas a una semana de su lanzamiento. A principios de diciembre, este videojuego se hizo acreedor al premio al mejor juego del año en los Game Awards 2020, equiparables a los Oscar del cine.

Marvel´s Spider-Man: Miles Morales

Desarrollado por Insomniac Games y publicado por Sony Interactive Entertainment para Play Station 4 y Play Station 5, se trata del segundo juego de la serie Marvel’s Spiderman. En esta entrega, seguimos a Miles en su traje negro y rojo como un experimentado Spider-Man mientras defiende a Nueva York de una guerra de pandillas entre una corporación de energía y un ejército criminal.

Este juego ha despegado con grandeza, se hablan muchas cosas sobre él.

Sackboy: A Big Adventure!

Este lanzamiento reciente de Sony permite un modo de juego en el que pueden cooperar adultos y niños. Perteneciente a la franquicia LittleBigPlanet, el título propone retos sencillos que pueden disfrutarse en familia.

Animal Crossing: New Horizons

Nominado a mejor videojuego en los Game Awards 2020, este título ha estado al lado de millones de personas durante la pandemia del Covid-19. Fue lanzado a principios de 2020 en Nintendo Switch y es un juego de simulación de vida en tiempo real, donde el jugador asume el papel de un personaje que se mueve por una isla.

Fortnite: The Last Laugh Bundle

Aunque lleva tres años en el mercado, Fortnite sigue siendo una fuente inagotable de diversión para millones de personas en todo el mundo, desde niños y adolescentes hasta jóvenes y adultos. Si bien el título es gratuito, existe la opción de obsequiar paquetes que incluyen personajes, gestos y otros aditamentos para sus personajes, como éste, que incluye tres skins: la de Joker, Hiedra Venenosa y Midas Rey.