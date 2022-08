Valeria López expone Inmersiones en La Bigotona

La artista plástica Valeria López inauguró su exposición "Inmersiones" en la galería del espacio cultural La Bigotona, ubicado en la Plaza Moctezuma. En esta muestra pictórica, la artista sumerge al espectador en un mundo abstracto lleno de diversas emociones y sensaciones.

A través de 26 obras en pequeño y mediano formato, la artista mexicana presenta una serie inédita de trabajos en pintura abstracta, cuyo contexto se sitúa en el fin de siglo.

"Son obras que nunca había expuesto, las cuales están elaboradas entre 1996 y 1998, marcando el fin de siglo y de un milenio. De alguna manera está contenida esa incertidumbre de algo vertiginoso, caótico, y de tensiones que se traducen en gestos que pueden parecer violentos y que tal vez respondan más a una vitalidad que requiere brotar y hacerse presente", expresó Valeria López.

Asimismo, la artista mencionó que después de que estuvo presente en distintas actividades con exposiciones colectivas e individuales, de ser becaria del FONCA, de estar seleccionada en el Concurso Nacional de Arte Joven y tener apoyos, el concepto de inmersiones tiene varios sentidos.

"Uno de esos sentidos, es que la pintura se queda como en reposo un tiempo, y me dirijo más a la actividad académica y de investigación. Ya que cursé la Maestría en Humanidades y llevo 10 años dando clases en la Facultad de Artes de la UAEM, especialmente de Dibujo y Teoría, gestión y curaduría".

En su título, la exposición también representa una apertura y reinicio de su carera en la pintura, "Es volver a salir de esa inmersión y retomar la pintura como un lenguaje que siempre ha estado, me he mantenido con el dibujo que es de mis grandes pasiones; pero tenía esa inquietud y necesidad de volver al acto pictórico que es un lenguaje infinito".

Valeria López, destaca que en la abstracción, también va el sentido de 'Inmersiones', pues considera que cada una de las pinturas es una inmersión, es decir, esa abstracción que implica la separación de cada elemento y trabajarlo en si mismo, pero a la vez en conjunto, sostenido por el gesto pictórico que desde luego involucra la corporalidad, que es uno de sus temas de investigación.

"En el fin de siglo, en el arte visual es cuando empiezan a tener presencia los nuevos medios. A mí me tocó cursar en la antigua Esmeralda los primeros años y después cambiarnos al Centro Nacional de las Artes, con un plan de estudios distinto donde se incorporaban los nuevos medios, y ahí hubo una tensión, porque en ciertos espacios ya no aceptan la pintura. Con el tiempo experimento con la figuración formatos grandes y diferentes elementos y objetos a intervenir, resultando en un proceso que me hizo valorar más el lenguaje de la plasticidad en la pintura".

El texto de sala que acompaña a la exposición, fue escrito por Héctor Lomelí, Mtro. en Estudios de Arte y Literatura y

Jorge Olaguez, Galerista y Coleccionista de Arte; y una parte de lo que podemos leer en él, es lo siguiente:

"La pintura vertiginosa de Valeria López incita al espectador a desplazar su realidad hacia un mundo abstracto lleno de gestos e impulsos. En esta exposición su obra presenta un panorama de espacios donde la línea convive con el caos; espacios saturados de historia, de pinceladas, brochazos, manotazos, salpicados, manchas o goteos.

Inmersiones es una serie pictórica realizada en la última década del Siglo XX. Momento cultural donde la pintura enfrenta la llegada de los nuevos medios, y que para no licuarse ―como la escultura en la instalación― se reafirma por medio de la utilización de estrategias vanguardistas como las alcanzadas por el expresionismo abstracto, o en otros casos, la pintura de fin de siglo recurre a la elaboración de expresiones híbridas, manejadas según la actitud de los artistas emergentes".

Valeria López ha destacado como una artista mexicana contemporánea, pintora y maestra en Humanidades. Realizó sus estudios de Artes plásticas en la ENPEG, La Esmeralda, en donde impartió cursos de dibujo. Su obra se ha expuesto en varios recintos nacionales e internacionales. Fue becaria del FONCA, en la modalidad Jóvenes Creadores. Ha sido seleccionada en los concursos, XVII y XIX, del Encuentro Nacional de Arte Joven; además del concurso BID de Pintura Joven en México

Ella menciona que en su familia nadie se dedicaba a las artes, pero considera que el trabajo de su padre y de uno de sus tíos, tiene algo que influyó en su decisión de elegir el camino artístico.

"Tenía un tío que trabajaba como rotulista, en aquellos tiempos que se hacían sobre manta, recuerdo que siempre lo veía pintar y me llamaba la atención. Y cómo anécdota, no sé qué tanto influyó o no, pero mi papá es matemático, y de niña me asomaba a sus apuntes, y para mí eran como grafismos, dibujos; veía un lenguaje que estaba escrito pero que no podía leer, y quizás ahí en la forma de la escritura veía algo".

Además, compartió una anécdota que vivió durante la adolescencia en La Habana, Cuba, la cual detonó en su firme decisión.

"En esa estancia hicimos trabajo en el campo, trabajando el tabaco, y ahí, experimenté la sensación de libertad, salir muy temprano a los campos, ir viendo el paisaje, sentir el fresco y trabajar, y sentir la satisfacción del campo. Darme ese momento de la contemplaciones y empecé a buscar la noche como un refugio y ahí empecé a dibujar como una forma de representar algo que sentía. Esa experiencia de libertad es lo que la encuentro en el arte de manera general, este espacio de cultivo y de que brota y surge algo. Siempre que pinto, no sé cómo va a terminar la pintura, me va guiando la composición y se establece un diálogo con otro lenguaje".

Durante un año, Valeria estudió la carrera de Filosofía, pero siempre tuvo presente que lo que más quería era pintar, sin embargo, cuando visitó la escuela de La Esmeralda, en las primeras dos ocasiones, no pudo entrar porque quedaba impactada. Posteriormente, en la tercera visita finalmente ingresó y lo primero que le llamó la atención fue el olor al óleo y los sonidos, y ahí comenzó su formación profesional, tomando clases con importantes catedráticos y artistas.

Valeria ha realizado diversas exposiciones individuales y participado en otras colectivas, principalmente en CDMX y Cuernavaca, ésta última ciudad donde radica desde hace 20 años. Su obra ha sido albergada en importantes lugares como el Jardín Borda, la Casona Spencer, la Galería Tonalli del Centro Cultural Ollin Yoliztli y el Centro Cultural San Ángel, sin embargo, considera que los espacios independientes, también son fundamentales para el acercamiento del espectador con el arte y el artista.

"Me parece muy necesario que existan estos espacios porque la relación es muy distinta con el espectador. En la historia del arte, hay un proceso en donde el arte queda excluido de un sector amplio de la sociedad, y también el artista; se vuelve una especie de élite y esto separa mucho en la cotidianidad, y a la larga ha generado, que hay un apriori de que necesitamos ciertos conocimientos, cierta cultura, cierta educación estética para poder acercarnos al arte y concedernos como espectadores.

Los espacios alternativos generan otro vínculo con el espectador. La inauguración en La Bigotona fue una experiencia muy linda y agradable, porque también se pudo establecer un diálogo con los asistentes como especie de tertulia muy enriquecedora".

Con esta exposición, La Bigotona abre su espacio a otra expresión artística, ya que están estrenando una nueva sede dentro de la histórica Plaza Moctezuma, más amplia lo que les permite tener mayor apertura para los artistas.

"Nos tiene muy contentos ese reconocimiento que estamos teniendo con este nuevo espacio, y ha sido muy bonito que en tan poco tiempo las cosas se fueron dando para permitirnos explorar más formas de relacionarnos con nuestros clientes y con la comunidad del centro de Cuernavaca. Este espacio nos da la versatilidad de montar exposiciones temporales, que pueden admirar mientras una serie de eventos que estarán sucediendo alrededor", dijo José Miguel Rueda, co fundador de La Bigotona.

La exposición "Inmersiones" estará abierta durante un mes y podrá visitarse en el horario de La Bigotona, de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 horas.





