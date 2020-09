Un Momento en Morelos

El actor y director de cine Iván Carrum, grabó en Morelos su tercer cortometraje llamado “Momento”, una producción donde comparte una historia propia con tintes de ficción, bajo la temática de diversidad sexual. En este tercer corto, cuenta con las actuaciones de los reconocidos actores Emoe de la Parra, Alberto Estrella y Morganna Love.

Como tradición, desde hace dos años, Iván Carrum ha elegido el 24 de agosto para filmar sus cortometrajes, ya que representa una fecha muy especial e importante para él. En 2018 grabó “Y yo a ti”, en 2019 “Parafilia” y este año se enfocó en “Momento”, con la idea de continuar su trabajo como actor y productor además de apoyar a nuevos talentos.

El cortometraje “Momento”, dirigido por Brayan Uranga, Jonathan Torres y Milton Guisa, es un guion original de Iván Carrum que cuenta cómo la vida de Elías se ha visto afectada por una condición psicológica, y cómo vive un asalto a casa-habitación.

“Está basado en hechos reales, es un guion original mío, un thriller de suspenso con tiene tintes de ficción y tema de diversidad sexual. ‘Momento’ habla sobre cómo puedes sentirte tan vulnerable cuando llegan a tocar tu casa, el lugar donde te sientes más seguro, una violación a tu privacidad en la que entran y corrompen tu tranquilidad. El lema del cortometraje es que los buenos tenemos que vivir entre barrotes, mientras los malos simplemente están en la calle”, expresó Iván Carrum.

Cabe destacar que la producción del cortometraje corrió a cargo de Luna Azul Producciones y el Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyT) con 11 actores en escena, Alberto Estrella, Emoe de la Parra, Morganna Love, Iván Carrum, Leonardo Álvarez, Valfré Saavedra, Monse Ponce, Eduardo Jisa, Leonardo Vargas, Hugo Cerna y Yair Román.

A través de “Momento” se pretende ir más allá de lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, una situación muy compleja donde hay mucho desempleo y desgraciadamente la sociedad ha hecho que estemos vulnerables porque no se ha reactivado la economía y es muy fácil tener esta situación de robo.

“Elías es el protagonista que interpretó y que en realidad desarrolla una parte de mi vida, porque yo sufrí esta situación del asalto; representarlo y volver a vivirla es una catarsis emotiva y muy fuerte. Elías tiene una neurosis conversiva donde somatiza todos sus problemas físicamente al grado que le ha afectado y ha tenido que tomar una terapia psicológica, porque si duerme tiene pesadillas y si no duerme escucha ruidos y es una situación muy vulnerable de descanso que es cuando le suceden los hechos, porque el robo sucede cuando él estaba dormido, situación que desencadena un traumatismo”.

La producción del cortometraje corrió a cargo de Luna Azul Producciones IMRyT.

El soundtrack del orto está a cargo de Morganna Love soprano y activista seleccionada entre las 50 mujeres más poderosas de Forbes, por lo que durante la filmación también se grabó el video del tema “Te amo”, escrito e interpretado por Morganna, quien además interpreta a la psicóloga María Elena.

“Es una psicóloga dura, un poco fría y distante al principio, pero que se va rompiendo conforme Elías le va contando su historia. Es muy diferente a mi personalidad, por lo que tuve que quitarme los sentimientos y dejarlos para poder hacer más fuerte el personaje, asimismo, estuve leyendo sobre terapia gestalt y vivencial, y platiqué con mis propios terapeutas para desempeñar el personaje de la mejor manera”, comentó Morganna Love.

Este cortometraje es muy especial para Iván, pues se lo dedica a todas las madres, en especial a la suya, quien fue parte fundamental para salvarlo en aquel momento tan difícil que vivieron durante el asalto.

“Ella se tiró encima mío arriesgándose mucho y uno de los rateros le decía que se hiciera a un lado, pero ella siempre se opuso. Después una amiga le preguntó por qué lo hizo y ella respondió ‘Porque yo ya viví, y a él le falta mucho por vivir’, esa es la expresión más grande del amor de una madre y no hay día que no le agradezca”.

El papel de la mamá, es interpretado por Emoe de la Parra, actriz y maestra con gran trayectoria que cuando supo del proyecto, aceptó de inmediato, “Iván me dijo que quería hacer este cortometraje como una especie de testimonio del amor que tiene una madre ante una situación en que la su hijo puede salir dañado y me pareció algo muy bonito. No importa la edad del hijo y la madre, siempre es tu cachorro y cuando algo amenaza estas dispuesta a sacrificarte”, señaló Emoe de la Parra.

Por su parte el actor Alberto Estrella, quien se ha caracterizado por apoyar proyectos independientes e impulsar a los nuevos talentos, nos habló sobre su participación en este cortometraje y la importancia de activar las producciones en estos tiempos difíciles por la pandemia.

“Esta situación nos ha descontrolado en diversos aspectos, con muchas preocupaciones acerca de qué va a ocurrir y es importante reactivarnos con los lineamientos de seguridad y sobre todo apoyar estos proyectos independientes. Mi personaje es ‘El Gallo’ un delincuente importante en la historia, y que no lo hacemos con la primicia de los buenos contra los malos, sino más bien tratamos de entender cuáles son las causas por las que una persona llega a cometer actos de esta naturaleza”, mencionó Alberto Estrella.