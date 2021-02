Todo con amor sabe mejor

En días recientes celebramos el amor y la amistad y como ya lo habíamos explicado en la anterior publicación existen diferentes tipos de amor, pero sin lugar a dudas, el amor de pareja es el que además de proyectarnos compartiendo la vida junto a otra persona, facilita o enmarca otro de los objetivos esenciales: la perpetuación de la especie.

El autor del libro “La pareja”, Miguel Spivacow afirma que hay una gran diferencia entre el amor y el enamoramiento.

El psicoanalista define que el amor puede ir creciendo con el paso de los años e implica un tipo diferente de vínculo que incluye crisis, alejamientos, acercamientos, a pesar de los cuales, un hombre y una mujer pueden volver a elegirse. Mientras que el enamoramiento es una atracción inicialmente irresistible pero cuya intensidad declina con el tiempo.

Aún más interesante es lo que plantea Walter Riso en donde el terapeuta propone que expresemos un “te estoy amando” por un cotidiano “te amo”. Pues el “te estoy amando” refiere un tiempo activo y vivo que se reinventa cada día y nunca acaba de construirse.

Lo cierto es que el amor transforma a las personas ordinarias en poetas, músicos y pintores. Pero también provoca seres tiranos, psicópatas y hasta asesinos que quieren controlar, poseer, lastimar y torturar a la persona que tanto creen amar.

De esos amores contrariados

El amor entre La paloma y El sapo, Frida Kahlo y Diego Rivera, siempre estuvo empañado por infidelidades.

La relación tormentosa entre la pintora mexicana y el muralista fue tan ecléctica, criticada y pese a ello, siempre bien vista en el mundo intelectual y artístico, que sacaron a flote su amor, que incluso se casaron en dos ocasiones.

Mucho antes de conocer a Frida, Diego conoció a la pintora Angelina Petrovna Belovna, con quien contrajo nupcias. Sin embargo, el representante del muralismo mexicano siempre sobresalió por ser mujeriego. Tan es así que a pesar de estar casado sostuvo una relación con Marevna Vorobe-Stebelska, con quien procreó una hija.

En 1922 Diego regresó a México. Siendo uno de sus primeros trabajos el mural plasmado en la Escuela Nacional Preparatoria, donde vio por primera vez a quien se convertiría años después en su tercera esposa, Frida.

En 1929, Diego Rivera y Frida Kahlo se casaron. En un breve tiempo, Diego vuelve a reincidir en sus andadas de “Don Juan” y la miel que prevalecía al inicio de su relación se acabó por derramar.

Frida descubrió que su esposo le era infiel con su hermana menor, Cristina. Y aunque ella le había pasado varios engaños, el amorío que tenía con su propia hermana la hundió en depresión.

A partir de este hecho, el vínculo sentimental dio un giro radical. El matrimonio Rivera-Kahlo decidió continuar, pero con la constante de vivir en una relación abierta en la que cada uno podía tener otras parejas.

Cuando la pintora conoció a León Trotksi, ella entendió que era la oportunidad de vengarse de todas las traiciones de su marido. Después mantuvo encuentros con mujeres. Lo que despertaba celos en Diego.

Hay otras historias de amor que se escriben y entretejen entre dolor y sufrimiento. Algunos sufren porque no son amados como esperan, otros sufren porque no son correspondidos y otros simplemente no saben ni siquiera qué quieren del amor.

Entre esos amores que sufren y que no son correspondidos está el que experimentó Florentino Ariza hacia Fermina Daza, protagonistas de la célebre novela de Gabriel García Márquez “El amor en los tiempos del cólera”.

Florentino esperó 51 años, 9 meses y 4 días al que consideró el amor de su vida, Fermina. Es uno de los relatos de amor más entrañables que demuestra que el amor puede perdurar en el tiempo y a pesar de las adversidades.

Lo explica bien el psicoanalista, Hugo Dvoskin quien refiere que es imposible pensar en el amor sin obstáculos, ni conflictos, así también, subraya que es un error pensar que lo conflictos se superan gracias al amor. Porque el amor es el resultado de esas pruebas superadas y perduran en el tiempo sólo quienes logran superar las dificultades.