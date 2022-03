Sí habrá feria en Tepalcingo, confirman autoridades

Jesús Juan Rogel Sotelo, presidente municipal de Tepalcingo informó que en este año sí habrá feria de Tepalcingo en honor al santo patrono Jesús de Nazareno.

"Como gobierno, no puedo exponer a mi pueblo a una feria comercial, pero tampoco podemos negarles el derecho a ejercer su devoción. Es por eso que elaboramos el Programa Bienvenido Peregrino Tepalcingo 2022. Nuestra prioridad será la salud y seguridad para los ciudadanos de nuestro municipio y por supuesto para todos los peregrinos que nos visitan, no se permitirá el comercio en calles por el factor epidemiológico.", dijo.

Señaló que se pondrá en marcha el programa Bienvenido Peregrino Tepalcingo 2022, con el que se efectuarán importantes cambios en la realización de la feria, como el que no se podrán colocar negocios ambulantes, los peregrinos podrán ingresar al municipio sólo a pie y no en carro, zonas delimitadas y más, sin embargo la también conocida como feria del tercer viernes de cuaresma sí se realizará, luego de varios años en que no se hiciera por motivos del Covid-19.

Cabe decir que esta feria es una de las más importantes a nivel nacional en su modalidad tipo tianguis y genera una derrama de millones de pesos para el municipio.





Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla

























