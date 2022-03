Productores señalan que el precio de la cebolla ha mejorado

La producción de cebolla continúa en el estado de Morelos, productores señalan que los precios han mejorado comprado al año pasado.

Morelos es un importante productor de cebolla, municipios como Cuautla, Ayala, Jonacatepec, Tepalcingo Tlaltizapán y Xochitepec son algunas de las demarcaciones que tienen mayor rendimiento de este alimento, el cual se vende en todo el estado y abaste gran parte del centro de la república mexicana.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural, las tierras de cebolla en Morelos tienen un gran rendimiento, ya que se ha logrado obtener más de 50 toneladas de cebolla.

No obstante, los productores señalan que esta verdura también es un cultivo caro en producción, afirman que comprado con otros, han llegado a invertir casi 500 mil pesos en sus cultivos.

“Es un cultivo caro de producir pero también es un cultivo casi seguro de vender y que en la mayoría de las ocasiones se tienen buenos precios. En esta temporada del año se ha comenzado a terminar de cosechar el alimento, y el precio actual promedio que hay ronda en los 10 pesos por kilo”, explicaron productores de cebolla del municipio de Ayala.

Asimismo, dieron a conocer que con el precio que tenían hace casi un año, éste ha mejorado de manera significativa, pues fue a finales de febrero del año pasado cuando la cebolla se vendía en 50 centavos el kilo, por lo que al abaratarse tanto, muchos productores preferían dejarla tirada en los campos, ya que el hecho de cortarla les generaba pérdidas económicas.

Cabe recordar que fue hace un año cuando en Morelos esta verdura se vendía en campo por kilo entre los 50 centavos y el peso, lo que generaba que para el consumidor tuviera un costo promedio de 5 pesos el kilo en mercado, precio que generó muchas pérdidas para los productores cebolleros, eso fue generado, en gran media, por una sobreproducción de cebolla que se dio en todo el territorio mexicano.

“Tenemos un mejor precio que el año pasado definitivamente, no es quizá el precio que nosotros quisiéramos, pero ahorita ya tenemos ganancias. El año pasado preferíamos dejarla tirada para no seguir perdiendo más dinero, el campo es así, a veces da y a veces no “.









