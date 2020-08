Se reanudan los trámites en los Módulos del INE

El pasado lunes 17 de agosto de 2020, todos los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) de tipo fijo en el país reanudaron el servicio para la realización de trámites, de manera que se complementa con el esquema iniciado el 3 de agosto. En el caso de Morelos son SIETE los MAC de tipo fijo que se encuentran en operación, y se encuentran ubicados en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco y Yautepec.

El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con 858 MAC distribuidos en los 32 estados de la República Mexicana, 487 son considerados de tipo fijo y 371 de tipo itinerantes: los fijos tienen la característica que se ubican en un local fijo con la imagen institucional vigente, principalmente asentados en zona urbana, en municipios con una importante concentración de población; por otro lado están los itinerantes, que a su vez se dividen en semifijos y móviles, su principal característica es que se ubican en más de una sede, en zonas de media a baja concentración poblacional, en otras palabras, brindan el servicio en varias sedes que van recorriendo en un periodo determinado, el personal y la infraestructura informática se traslada diariamente en vehículos oficiales debidamente identificados, y en algunos casos el servicio se otorga en vehículos habilitados. En el estado de Morelos se cuenta con siete MAC de tipo fijo y cuatro de tipo itinerante; los siete fijos ya reanudaron operación completa.

A una semana del reinicio de trámites, con corte al 24 de agosto de 2020, en la entidad se han realizado dos mil 405 solicitudes de credencial de elector; y a tres semanas de la reanudación de entrega de credenciales han acudido a recogerla tres mil 309 personas. Por otro lado, del cien por ciento de citas agendadas, en promedio un 70% han llegado a los módulos a efectuar su trámite o recoger su credencial; el 30% de las personas que por alguna razón no pudieron ir a los MAC, nuevamente tienen que agendar su cita. Este dato es muy relevante porque en el nuevo esquema de servicio en los MAC solo se atiende con cita previa, y si las personas no van en la fecha elegida y no las cancelan en el sistema del INE, estos espacios no pueden ser aprovechados por otras personas que están interesadas en solicitar o recoger su credencial de elector.

En el nuevo esquema de servicio en los MAC, es importante resaltar la operación, que incluye el cumplimiento del protocolo de sanidad siguiente: portar el cubrebocas en todo momento, permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial al ingresar al módulo, acudir sin compañía a menos que la persona requiera de asistencia, y llegar puntual a la hora de su cita porque no hay salas de espera.

Finalmente, la última fase de reanudación del servicio será cuando los MAC itinerantes inicien sus recorridos en las localidades y municipios que se seleccionen, acorde a las condiciones sanitarias que prevalezcan en estos lugares, y que los locales concertados cuenten con las medidas de higiene y limpieza que ahora se requiere. Las personas que están a la espera de que el MAC llegue a sus municipios para recoger sus credenciales de elector tramitadas antes del 23 de marzo pasado, es necesario que llamen a INETEL para que les indiquen a dónde tienen que ir a recogerlas.

Para mayor información es necesario visitar las siguientes páginas electrónicas: https://www.ine.mx/reinicia-atencion-gradual-en-modulos/, https://ubicatumodulo.ine.mx/, y https://app-inter.ife.org.mx/siac2011/citas_initCapturaCitas.siac.También se publica información en las redes sociales oficiales de INE México e INE Morelos como Facebook y Twitter o llamar a INETEL 800-4332000 (línea gratuita). Con la reanudación del servicio en los MAC, el INE refrenda su compromiso con las y los ciudadanos de garantizar su derecho a la identidad a través de la expedición de la Credencial para Votar. En la democracia, contamos todos, contamos todas.