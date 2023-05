Se presenta en el Mucic el libro 'Los poemas de Ashtar'

En el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) se presentó el libro de poemas y exposición ilustrativa “Los poemas de Ashtar” de Pepe Ramírez Rábago y María Gabriela Dumay, quienes a través de las letras y las imágenes nos transportan a un mundo distinto.

De acuerdo a la descripción de esta obra, nos dice que, en 1987, Bedihan canalizó una compilación de 27 poemas provenientes del comandante Korton de Ashtar (un mundo lejano). En ese tiempo, la instrucción fue resguardarlos hasta que llegara el momento correcto para ser revelados. Después de 35 años de espera, salen por primera vez para compartir la luz que de ellos emana.

“Desde pequeña tuve ciertas facultades, y una de ellas es poder comunicarme con seres que están en otras dimensiones. En el año 1987, recibí por dictado mental estos poemas que no se parecen en nada a lo que yo escribo, me desconcertaron mucho y más porque estos seres me decían que me llamaba Bedihan, y algo muy curiosos fue que, al otro día, fui a clase de meditación, y mi maestro preguntó ‘¿quién es Bedihan?’ y yo levanté la mano, y me dijo ‘ah si ya sabía’, y me preguntó si recibía algo, le dije de los poemas y él respondió que en algún momento servirían para algo”, detalló María Gabriela Dumay.

Asimismo, explicó que Ashtar es un planeta y una nave que está cerca de la tierra porque son como guardianes nuestros, menciona que hay un comandante que dirige a toda la gente, y que no es un planeta de aprendizaje, sino de realización y de ahí surgen estos poemas.

Por más de 30 años, ella guardó estos poemas, pero a principios de este año recibió el llamado de entregárselos a Pepe para que él los publicara.

“María Gabriela me dijo que me tenía un regalo, pero qué primero le contara qué quería hacer, y le dije que algo que hablara del recuerdo de otros mundos; que yo recordaba un atardecer en una playa y que sentía una conexión indescriptible y una plenitud que quería transmitir. Ella me pidió abrir el regalo y era un folder con hojas amarillentas con poemas realizados a máquina de escribir, fechados en 1987. Y cuando empiezo a leerlos, me doy cuenta que es justamente un proyecto para recordar, las primeras páginas hablan de un atardecer en una playa, un atardecer de siete soles amarillos, la piel se me erizó y de ahí se desencadenó una serie de sucesos”, expresó Pepe Ramírez Rábago.

Asimismo, Pepe tomó la iniciativa de vestir este proyecto de una forma diferente, para invocar recuerdos, y lo hizo a través de herramientas visuales, que dan como resultado la exposición que se presenta, la cual está integrada por 27 obras de arte que evocan de manera perfecta y casi espelúznate estos escenarios de otros mundos y otras realidades, creadas a partir de la Inteligencia Artificial (IA).

“Cuando vi uno de los cuadros, me costó descifrar técnicamente cómo se hizo el cuadro, pensaba entre óleo y acrílico, y empecé a construir en mi mente cómo creí que se había hecho. Posteriormente, María Gabriela me contó el proyecto, y cuando platiqué con Pepe se me explotó la cabeza ya que no estoy familiarizado con la inteligencia artificial, pero me pareció muy interesante porque sus obras evocan cosas del futuro, donde el tiempo se logra disolver. El tiempo es una ilusión y no existe, y me refiere al renacimiento porque los artistas de esa época siempre trataron de representar eso al inventar la perspectiva e imágenes en colectivo”, dijo Hugo Ortiz, artista plástico.

La exposición, se acompaña por cada uno de los poemas que han evocado aquella imagen, con seres increíbles, y escenarios únicos, y propios de Ashtar de acuerdo a lo que expresan los diversos textos y recuerdos.

María Gabriela comentó que habrá un debate para describir si las obras expuestas son Arte o son una Técnica computacional, pero ella, como crítica de arte, lo describe como arte conceptual porque lo que importa es el concepto y no la realización.

Posteriormente, se compartió con el público la lectura de los poemas 1, 15 y 23, y se realizó una interesante sesión de preguntas y respuestas, incluso se contaron anécdotas y recuerdos de otras personas que han estado en Ashtar.

Visita la exposición “Los poemas de Ashtar” y conoce más de esta importante obra artística en el Mucic, en un horario de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas.

Para adquirir el libro y obtener más información visita las redes sociales de Pepe Ramírez Rábago.

Conéct@te:

Web: https://www.peperamirezrabago.com

Instagram: @peperamirezrabago







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube