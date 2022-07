Se inaugura en Cuernavaca el espacio OX Oficina de Arte

Recientemente se realizó la inauguración del espacio OX Oficina de Arte en el centro de Cuernavaca, un proyecto impulsado por el promotor cultural y artista Octavio Jiménez. El principal objetivo de este lugar es formar comunidad.

Ubicado en calle Gutenberg No. 26E, este espacio tiene la finalidad de ser la oficina de Octavio, pero también una galería y un lugar para realizar talleres artísticos, intercambiando saberes con otros artistas y compartiendo conocimientos con el público en general.

Desde hace varios años, Octavio Jiménez tenía la idea de abrir una tienda de arte, junto a otros artistas, se hicieron varios intentos, sin embargo, no sé logró concretar nada. Ahora decidió retomarlo y finalmente llevarlo a la realidad.

"Se hicieron varios intentos y no se logró nada, ahora se sumó también mi necesidad de salirme del restaurante El Motivo para no estorbar al servicio mientras trabajo, y comencé buscando ya una oficina; David Vera me invitó a ver un local en la calle Gutenberg, pero no me convenció porque estaba en un segundo piso, y afortunadamente encontramos este espacio. Y al entrar aquí, el espacio mismo me empezó a hablar, a decirme esta es la galería, este lugar es para taller y este para oficina", expresó Octavio Jiménez.

Durante la inauguración, el grupo Fóramen M. Danza se apoderó de las calles para realizar una intervención urbana, presentando coreografías entre las automóviles que circulaban por la calle. En esta presentación, estuvieron acompañados por los músicos Iván Dorantes y Carlos Nodot.

Asimismo, se presentaron las exposiciones artísticas de Luz Paniagua y José Luis Vázquez, talentosos artistas morelenses que recientemente expusieron en el Centro Cultural Jardín Borda, como parte de los proyectos beneficiados con el PECDA Morelos.

"Tengo ya un tiempo haciendo un trabajo de promoción de artistas visuales, entonces decidí montar la galería para promover artistas locales emergentes. Y comenzamos con Luz Paniagua y José Luis Vázquez, que acaban de salir del Borda en la exposición del PECDA. Desde hace un tiempo, ya tenía en la mira la obra de Luz Paniagua, que tiene mucha historia y tradición. Considero que es muy importante empezar a reconocer el trabajo local".

En la galería también podremos encontrar piezas de cerámica realizadas por Octavio y obras que ha ido adquiriendo para su colección personal, pues otro de sus objetivos es promover el coleccionismo entre el público.

Asimismo, dijo que el espacio para taller está hecho para compartir, "me puedo sentar a hacer mis piezas de cerámica, pero también puedo compartir con alguien todo lo relacionado a cómo se hace. Más adelante, Fernando Lezama dará un taller de acuarela y después otro de pigmentos y cerámica. Y ya buscaremos quien imparta alguno sobre grabado".

En esta ocasión, también se contó con la colaboración de Daedalus Galería, un proyecto impulsado por David Vera.

"Nos reunimos cinco talentos que pudimos llamar al público a que conozca este espacio para compartir convivir y sumar. Nuestro espacio está cruzando del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC) y aquí hay varios locales relacionados al arte; y la propuesta es crear un recorrido de arte, diseño y tatuaje porque hace falta tener un espacio. Y queremos armar ese corredor al menos, del MMAC hasta el Jardín Borda".

En la inauguración, se destacó la temática de usar chalecos y cascos de trabajo como los ingenieros; esta idea surgió por parte de Octavio.

"Todo mundo siempre me dice que soy un hombre muy trabajador y me preguntan cómo le hago para andar de arriba para abajo. Y desde esta otredad de cómo somos, desde la perspectiva en que nos ven, dije me voy a poner el casco y el chaleco".

Asimismo, agregó, "Siempre estoy buscando hacer algo diferente e involucrándome en todo para ver qué hacemos, no paro. Pero ya en este juego, de que me preguntan cómo le hago, decidí crear unas piezas de cerámica en forma de pastillas, unas cápsulas amarillo y negro, para decir esto me tomo para tener pila (risas), tienen una duración de seis meses y generan mucha creatividad, quiero que esa sea mi firma como artista".

Octavio Jiménez invita a artista y público en general a sumarse a este nuevo proyecto, ya que uniendo fuerzas no hay límites.

OX Oficina de Arte está abierta de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábado de 10:00 a 16:00 horas, conoce el espacio y apoya el arte local.

