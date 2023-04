Salem McBunny presenta su libro "El ojo de Salem"

El escritor Salem McBunny lanzó su libro "Ojo de Salem", en el cual relata las diferentes historias por las que él pasó para alcanzar el éxito, los diferentes procesos por los que atravesó durante su niñez, juventud y ahora en su vida adulta.

El libro relata las diferentes historias por las que Salem pasó para alcanzar el éxito, así como los diferentes procesos por los que atravesó durante su niñez, juventud y ahora en su vida adulta. Los lectores podrán encontrar reflexiones de diferentes músicos y artistas, tales como Lady Gaga o Mariana Aramovic; pensamientos que marcaron, de una u otra manera, al autor.

McBunny relata todos sus pensamientos, sentires y sueños, además habla del proceso que realiza para tomar fotografías y ofrece a los leyentes tips para ejecutar sus propios autorretratos, tales como el maquillaje, elementos que componen la fotografía e iluminación, etcétera.

"Desde hace mucho tiempo tenía la inquietud de hacer un libro, y la verdad no esperaba que fuera a pasar el año pasado, pero siempre estuvo en mi mente crear un libro. Veía libros de otros fotógrafos y me encontraba con fotolibros en los cuales veía su trabajo, al igual que en sus redes sociales, y quería hacer algo así", expresó Salem McBunny.

El autor comenta que desde su infancia tuvo muy baja autoestima, durante muchos años se topó con varios conflictos con su cuerpo, con la proyección de su mismo ante el espejo y demás.

"Cuando comienzo los autorretratos me di cuenta que se convirtió en algo terapéutico, y digo ya estoy en la posibilidad de crear y plasmar el libro, quiero transmitir algo a las personas, que si alguien se identifica conmigo en cuestiones de autoestima y emocional sería algo maravilloso".

A través de sus redes sociales, Salem compartía diversas reflexiones acerca de estos temas, y realmente recibía muy buenos comentarios por parte del público, y eso fue una gran motivación para comenzar con el libro.

"Pensé en que si puedo ser la voz de muchos que han estado callados, quiero plasmar mi historia y trabajo, para que dejen de lado ese miedo de expresarse con libertad".

El libro" El Ojo de Salem" nos cuenta una parte de la vida de McBunny, su camino al éxito y el proceso que atravesó para llegar a encontrarse, no sólo como fotógrafo, sino también como persona. El libro está dividido en cuatro capítulos, mismos que se titulan con el nombre de las estaciones del año, Primavera, Verano, Otoño e Invierno, y cada estación cuenta una parte de su vida, con temas de bloqueos, amor y autosanación.

Los capítulos fueron titulados de esta manera ya que él creció en un rancho llamado El Capulín, el cual estaba rodeado por agaves, árboles y naturaleza. McBunny admiraba la manera en cómo la naturaleza cambiaba en diferentes épocas del año.

Salem ya tenía una parte del libro escrita, sin embargo, se dañó el archivo y buscó la forma para poder recuperarlo, pero no fue posible, y volvió a comenzar con la misma idea de la estructura, y tardó aproximadamente un año de trabajo. E incluso decidió involucrar a sus seguidores.

Cortesía | Pop Comunicación

Al libro lo acompañan decenas de autorretratos creados por el autor, la curaduría de imágenes nos trasporta al mundo al que nos está describiendo McBunny. Sin embargo, el proceso para llegar a tomar esas fotografías fue muy largo ya que, en sus inicios, no le gustaba la foto, incluso nunca pasó por su cabeza dedicarse a esto de manera profesional. McBunny plasma su gusto por la moda y el modelaje en este libro.

"Me gustaba que mi hermana me tomara fotos, y en algún momento yo sólo tomaba fotos con mi cámara digital y era bastante sencillo para mí. Ya en la universidad, tuve que comprar una cámara reflex y era difícil manejarla, se me complicaba mucho, pero cuando tomé mi primer curso de fotografía profesional me enamoré de esto".

Salem menciona que fue algo super sanador encontrarse con la fotografía, y a la fecha ha sido ganador de diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan el Festival de Fotografía en León, el Top Nº 1 de fotógrafos Fineart a nivel mundial por One Eyeland, el Oro en Photo Awards en la categoría Fineart y el primer lugar en la categoría Photo Project en los 35 Awards.

Ha representado a México en varias ocasiones en la Copa Mundial de fotografía y su trabajo ha sido expuesto en Nueva York, París, Milán y Budapest.

El libro "El Ojo de Salem" está a la venta a través de Amazon, y en algunas librerías como El Sótano y El Péndulo. A través de sus redes sociales dará a conocer las fechas de presentación.

