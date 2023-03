Samovar, el libro más íntimo de Ethel Krauze

La escritora Ethel Krauze presentó su reciente libro "Samovar" en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC). La autora considera este libro como el más íntimo de su carrera y el que más tiempo le llevo escribir.

En "Samovar", Krauze cuenta la historia de vida de su abuela, una mujer que nació a finales del siglo XIX en la Rusia zarista, vivió la guerra bolchevique, la primera y segunda guerra mundial, y huyó de Rusia, atravesó Europa para llegar a Estados Unidos, pero finalmente terminó refugiándose en México.

Durante la presentación, Ethel estuvo acompañada por la escritora y comunicadora, Natalia Correa y el escritor Gerardo Horacio Porcayo, así como Christian Uribe, escritora y representante del Fondo Editorial del Estado de Morelos.

"Sin lugar a dudas Ethel representa a una generación de Escritoras que deciden dejar de ser las musas inspiradoras y objeto del deseo, para convertirse en la voz potente que canta al cuerpo amado, al placer carnal, a su propio cuerpo y sus deseos, siempre brillante, siempre grande Ethel Krauze", dijo Uribe para presentar a la autora.

Krauze menciona que este libro es la historia de tres mujeres y la cuarta, que es Tatiana la nieta.

"Son dos ancianas judías rusas que llegan a México sin proponérselo y pasan una serie de cosas tremendas, y también de Modesta, mujer de origen náhuatl que las acompaña, hasta llegar a un departamento de la Condesa y poderle brindar unas ricas comidas a la nieta que las viene a visitar. Ella, la nieta, se da cuenta que las viejas son las jóvenes, las fuertes, las que le van a enseñar y a legar ese Samovar con el que va a entender que a ella también le toca vivir una tragedia, que es la pandemia, su drama generacional y deberá encontrar una forma de resistir en ese samovar de la abuela", expresó Ethel Krauze.

Este libro fue uno de los grandes desafíos en la carrera de Krauze como escritora, pues le tomó alrededor de 40 años para terminarlo.

"Fueron 40 años batallando con esta historia, que comenzó desde aquellas comidas con mi abuela, y pasé por muchas etapas en las que no me sentía madura para continuar. Llegaban a mi otros libros, y dejaba este de lado, pero siempre estuvo ahí, pidiéndome que no lo olvidara. Tuve que escribir esta obra para recuperar, y recuperar a esa mujer, era recuperarme a mí también".

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Krauze considera que con este libro honra un legado, no sólo a sus ancestras y ancestros, sino a su propia vocación literaria.

Natalia Correa comentó que esta novela está compuesta por múltiples capas, y aunque se puede pensar que sólo está escrito para mujeres, no es así.

"Si nos sumergimos en este denso mar de historias vamos desentrañando que 'Samovar' acompaña a sus lectores y lectoras. Hace una poética de lo que significa ser familia, una vez que comienza el naufragio y el primer eslabón se rompe. Ethel tiene cierta fascinación por crear mujeres que tienen una fortaleza intrínseca, pero también muchas contradicciones", comentó Natalia Correa.

Asimismo, durante su intervención de Gerardo Horacio Porcayo, mencionó que esta historia, toca especialmente a quienes hemos perdido a nuestros seres queridos cercanos.

"Precisamente toca de una manera bastante profunda, a partir de detalles mínimos, que es justamente esta nostalgia especial que nos abraza y que nos obliga a recuperar memorias; y a tratar de explicarnos cosas que a lo mejor en el pasado eran parte de un discurso y una cotidianidad familiar que no buscamos romper, tanto por el orden de cómo sucedían los hechos en la familia y ese respeto a nuestros progenitores", dijo Horacio Porcayo.

Finalmente, se realizó una sesión de preguntas y respuestas con el público y la firma de libros por parte de la autora, quien recibió muy buenos comentarios y felicitaciones por este gran libro.