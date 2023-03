Adriana Terán nos presenta en su libro los 'Matices del corazón'

La escritora mexicana Adriana Terán Franco presentó su libro “Matices del corazón” en una reunión muy emotiva en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, donde estuvo acompañada de familiares, amigos y público en general.

“En estas páginas, están plasmados mi corazón, mi sentir, mis edades y mis etapas”, expresó Adriana Terán Franco durante la presentación.

Cabe destacar que este es el segundo libro que publica la autora y en el que trabajó desde hace más de 20 años. En esta obra, que por subtitulo lleva “Florilegio poético”, Adriana reúne alrededor de 80 textos y poemas que nos hablan a partir de diversos sentimientos y experiencias de la vida, tanto personales, como de otras personas y lo que ocurre a su alrededor.

“Este libro nace de una emotividad y de una necesidad de desbordar mi mente, mi corazón, mi emoción y mis experiencias, pero no sólo lo mío, sino desde empatizar con los demás y con base en el entorno de las mujeres y las situaciones que se dan en la vida en general”.

En este “Florilegio poético”, la autora utilizó los colores a modo de un electrocardiograma para dividir los textos y poemas, de acuerdo al sentimiento y la emoción que representa en cada uno de ellos.

“En este electrocardiograma, cada color está coordinado con los pensamientos y emociones. El rojo es del amor, la sensualidad y el erotismo. El azul es la tristeza, la nostalgia, el abandono y la depresión. El amarillo con la alegría, el desenfado, y libertad que tenemos desde niñas y vamos perdiendo con el tiempo. El gris, representa todas las temáticas sociales y políticas actuales, de salud y violencia. El morado es la espiritualidad, el misticismo la magia y la reflexión y finalmente, el verde, es la poesía bucólica y eco poesía, enfocada a todo lo que es la naturaleza nubes, lagos, plantas y flores”.

La escritora menciona que, en su libro expresa todo lo que es la vida, y decidió hacerlo así para no encasillarse en una sola forma de escribir, ni en un solo tema, sino tener una amplitud de diversidad.

Durante la presentación, Adriana estuvo acompañada por Luis Salazar (Luis Códice), Edith Barrios Rodríguez (escritora), Andrea Linares (abogada y catedrática) e Israel Ríos (productor y locutor), así como sus hijos Alonzo Vega (Ing. con certificación en petróleo) y Alejandro Terán (Lic. en Energías Renovables), quienes leyeron algunos de los textos y poemas que se incluyen en el libro.

Algunos de los textos que compartieron son: “Muera el anhelo”, “Las locas”, “Feliz día”, “Niña”, “Soy mujer”, “Sombras nocturnas” y “Caminos”.

Adriana menciona que su gusto por la escritura comenzó desde que era niña, pues fue el ejemplo que siempre tuvo en su familia, y afortunadamente, ha consolidado su sueño de expresarse a través de las letras.

“Vengo de una cuna de escritores, mi tío abuelo fue Juan de Dios Peza y mi madre estuvo más de 35 años como escritora en Televisa. Antes de las muñecas y los jueguitos de té, en mi vida siempre estuvieron los libros primero. Me gustaba mucho leer y escribir y desde pequeño dije, yo quiero ser escritora y me he cultivado para crecer en este ámbito, conocer las técnicas y herramientas, además de ser profesionista en Relaciones Turísticas”.

Adriana es originaria de la Ciudad de México, sin embargo, radicó durante muchos años en Cuernavaca. Desde hace un par de año, se mudó a Argentina, y precisamente fue allá donde realizó este libro con la editorial Edita, y se ha convertido en best seller.

Con gran emoción, Adriana regresó a México para compartir este libro con sus amigos, familiares y el público que ha seguido su trayectoria. Su próxima participación, será en el II Festival Literario que se realizará en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) el 21 de marzo.





