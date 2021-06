Roberto Manrique emprende una travesía para despertar conciencia ambiental

El actor y activista ecuatoriano Roberto Manrique, emprendió una travesía por Latinoamérica con el objetivo de despertar conciencia ambiental entre sus seguidores.

28 días fueron suficientes para qué Roberto recorriera 6.986 KM iniciando su travesía desde la mitad del mundo (Ecuador) hasta llegar a Santiago (Chile) pasando por Perú, solo y sin dinero, con la idea de intercambiar movilización, casa y comida con la promesa de sembrar árboles (su moneda) en nombre de cada una de las personas que lo ayudaron a llegar a su destino.

"Ha sido un proceso increíble de ir involucrando más profundamente y seriamente distintos proyectos e iniciativas personales o con otras personas, para ser parte del cambio y sentir que estoy poniendo mi granito de arena en el cambio que necesitamos en el planeta", expresó Roberto Manrique.

Fue en 2019, cuando el actor y activista decidió emprender este importante proyecto, como una meta personal y para aportar su granito de arena en pro del medio ambiente.

"En ese proceso progresivo, en 2019 pensé quiero hacer algo que me permita sentir que estoy dando mi cien por ciento, nos cancelaron la siguiente temporada de la serie 'Sin senos si hay paraíso', nos dijeron que la anterior ya era la última y de pronto quedé con el tiempo que no contaba, y estaba en un contexto super inspirador en términos de medio ambiente con los premios de Latinoamérica Verde, la Conferencia de cambio climático en las Naciones Unidas, aunque luego se canceló y por todos estos factores dije, ya sé lo qué haré, voy a viajar desde Quito hasta Santiago de Chile, sin dinero, intercambiando casa, transporte y comida con la promesa de sembrar árboles".

Su propósito fue despertar conciencia ambiental, en teoría, él llegaría a pagar su deuda en Chile gracias a una alianza, pero por las manifestaciones no fue posible hacerlo.

"Quedé con una deuda de 33.494 árboles por sembrar, por fortuna tuve todo el 2020 para planear cómo hacerlo: esta campaña es mi plan".

Actualmente, Roberto se encuentra radicando en México. Su travesía en este proyecto, denominado Juntos x la Tierra está llena de suspensos, emociones y situaciones que hicieron muy complejo alcanzar su objetivo, el cual Roberto documentó con fotos y videos, y tuvo algunas revelaciones (aprendizajes) lo que le permitió realizar una serie web llamada "Juntos x la tierra, revelaciones del camino", que está integrada por 11 capítulos con una duración aproximada de 10 minutos y se puede ver de manera gratuita a través de la página www.juntosxlatierra.com.

"La serie es la parte medular del proyecto en la que estamos, el pago de la deuda si hubiera llegado a Santiago de Chile, pero la reforestación se canceló debido a la situación tan difícil que se vivió allá. La serie es el gancho que he creado para que la gente me ayude a pagar la deuda, con una alianza para sembrar los árboles y también a nombre de las personas que se unan a la página, y ellos a su vez concursan por ganar múltiples premios como viajes a la Isla Galápagos y muchas cosas más. Así que es muy importante que se sumen al proyecto".

Entre los retos que Roberto enfrentó en esta aventura fue principalmente el miedo al estar ante algo totalmente distinto.

"El mayor reto fue el miedo inicial, porque la verdad tomé la decisión y estaba muy convencido y me sentía super poderoso; después me dio un poco de susto saber en qué me había metido, entonces ese miedo y la duda. Otro aspecto muy complejo fue que como viajé solo, tuve que ser la persona que tenía la experiencia y al mismo tiempo tenía que ser quien contara la experiencia, manejando las cámaras y fue algo muy complejo, pero se logró. A nivel de supervivencia, no pasé mayores penurias, es decir, algunas incomodidades sí, pero nada grave, desayuné hasta la tarde algunas veces o no me bañe en algunos días (risas), pero nada tan malo, quizás lo único verdaderamente difícil fue despertarme y no tener el café a la mano (risas), pero fue un reto y una aventura increíble".

Sin duda, Roberto está muy feliz y agradecido con esta experiencia, pues le ha dejado muchos aprendizajes y la certeza de que está haciendo algo importante por el planeta.

"Siendo súper realista, esta experiencia resume muchas cosas que disfruto, la aventura y los retos, pero al mismo mucho aprendizaje. Una vida sin aventura no está completa, a mí me gusta trabajar haciendo equipo, tener la capacidad de resolver y desarrollar la comunicación; en este proyecto no me desempeñé cómo actor, pero tuve la oportunidad de desarrollar otras habilidades personales que me hacen feliz y sobre todo hacer un beneficio por la tierra, de acuerdo con estudios científicos, hacer algo por los demás, aumenta los niveles de felicidad y justo eso, considero que este proyecto es algo con propósito que deja huella y toca corazones".

Finalmente, Roberto invita al público a unirse a esta iniciativa, ser parte de algo tan importante para el mundo y que abran su corazón para apoyar el medio ambiente.

Conéct@te:

Instagram: @juntosxlatierraoficial

Facebook: /JuntosXLaTierraOficial