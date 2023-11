Rinden homenaje a Santana en el Teatro Ocampo

El próximo 15 de diciembre a las 19:00 horas se presentará el concierto "Homenaje a Santana" en el Teatro Ocampo, donde la agrupación morelense Sacrifice Band, deleitará al público con los grandes éxitos de Carlos Santana, cantante mexicano que revolucionó el rock a nivel mundial. Asimismo, como preámbulo, podrán escuchar los éxitos del rock en inglés de los sesenta y setenta a cargo de Golden Beats, como invitados especiales.

"Carlos Santana ha sido un referente del rock mexicano desde su participación en el Festival de Woodstock en 1969. Ahí Santana, que tenía 22 años, y un grupo de chavos veinteañeros revolucionaron el rock para siempre, fusionándolo con la música latina y su cadencioso sonido rico en percusiones, por eso creemos que es justo un homenaje a su gran legado musical", expresó Arturo Calzada, del proyecto Rockuerdos y promotor de este evento.

Como sabemos, hay una diversidad de homenajes muy famosos a bandas como The Beatles, Queen, Soda Stereo, Kiss y Mecano, pero a Carlos Santana, no se le ha dado ese reconocimiento tan importante.

"Desde hace más de un año tenía la idea de hacer este homenaje, así que me puse a buscar qué grupo podría hacerlo, y encontré unos muy buenos en Veracruz y Aguascalientes, sin embargo, pensé que era importante que fuera un grupo local; así que en una plática con un amigo, me habló de Sacrifice Band, y realmente me sorprendieron, y es que la música de Santana es más compleja, y el feeling de su guitarra muy difícil de encontrar, no muchos tienen la capacidad para ejecutar sus requintos".

Cortesía | Sacrifice Band y Arturo Calzada

Asimismo, destacó que el grupo Sacrifice Band suele tocar un repertorio de los ochenta, pero tienen bien puesto a Santana y su peculiar estilo, interpretando su música de forma magistral.

"Tuve la oportunidad de verlos en vivo, y es un grupo sorprendente, de la nada empecé a oír a Santana, fue genial como introdujeron un pequeño ensamble con varios temas. La ejecución era increíble y desde ahí comenzamos las pláticas para esta presentación, que ahora es una realidad, y queremos que nadie se lo pierda".

Respecto al repertorio de Santana que la banda interpretará esa noche, están los temas del concierto de Woodstock, pasando por las canciones del álbum "Supernatural" que ha sido su disco con más ventas a nivel mundial, hasta lo más actual, como "Smoth" o "Game of love".

Cortesía | Sacrifice Band y Arturo Calzada

Previo al Homenaje a Santana, la legendaria banda morelense Golden Beats, presentará los grandes éxitos del rock, interpretando a The Doors, Creedence, The Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath y más.

Los costos de los boletos son los siguientes:

- Palcos: 650 pesos

- VIP: 490 pesos

- Preferente 1: 350 pesos

- Preferente 2: 250 pesos

Para adquirirlos, visita la página web de TaquillaCero en https://taquillacero.com/homenaje-a-santana/teatro-ocampo-cuernavaca/2023/12/15 o en la taquilla del Teatro Ocampo de miércoles a domingo de 09:00 a 17:00 horas.

"Estamos muy contentos de presentar este concierto en el emblemático Teatro Ocampo en Cuernavaca, y aprovecharemos la reacción de la gente que seguramente saldrá súper contenta, y continuaremos con una gira por el centro de la república mexicana".

Sin duda, los fans de Santana van a disfrutar mucho el concierto, y quienes lo escuchen por vez primera, seguro se enamorarán desde los primeros acordes, no te lo pierdas. Informes: 777 468 69 41.