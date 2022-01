Ricardo Aguilar "El Coyote" cambió su vida a través del arte

"El arte ha sido mi salvación", son las palabras de Ricardo Félix Aguilar Coyote mejor conocido como "El Coyote", originario de Cuautla, quien creció en un entorno complicado donde desafortunadamente la violencia ha hecho estragos. Sin embargo, este joven, decidió construir su propia realidad eligiendo el camino del arte, y ahora ha destacado como artista gráfico.

“Las artes gráficas son lo que he estudiado, lo que más me gusta y lo que quiero hacer toda mi vida”, expresó “El Coyote”.

En algún momento de su vida, este joven se encontraba en un estado emocional depresivo, debido a distintos problemas y especialmente por la misma situación de donde vive. Sin embargo, el arte llegó a él de forma inesperada, cuando un día fue invitado a participar en el taller de gráfica y pintura “MA.TE”, ubicado en Ayala, Morelos, que de inmediato dio un importante giro en su vida.

“Ahí conocí a José Luis Vázquez, creador del Taller ‘MA.TE’, y de inmediato quedé fascinado con el taller; empecé a aprender las diferentes técnicas de grabado, y todo lo relacionado con las artes gráficas. Fue algo que me sirvió para salir adelante del estado emocional al que me estaba enfrentando, fue una válvula de escape muy importante”.

Ricardo continuó asistiendo al taller, siempre con la gran disposición de seguir aprendiendo y formándose en las artes gráficas, disfrutando al máximo cada una de las técnicas y conocimientos adquiridos. Especialmente se enfocó en realizar grabado en alto relieve.

Al ver su talento, empeño y trabajo de gran calidad, fue invitado a participar en una exposición que el taller organizó, algo que le causó gran alegría y emoción por compartir su labor con más personas.

“Al mes de estar en el taller, me comentaron que iban a realizar una exposición y me invitaron a participar, la verdad fue algo sorprendente, nunca me imaginé que en algún momento iba a estar enfrente de la gente exponiendo”.

Una de sus principales motivaciones para dedicarse al arte, ha sido su maestro José Luis Vázquez, a quien describe como una persona que le gusta ayudar a las demás; y desde que lo conoció sintió gran apoyo, pues José Luis vio en él el empeño, esfuerzo y las ganas de hacer bien las cosas, por eso lo invitó a formar parte de este taller.

Con el paso del tiempo, “El Coyote” siguió tomando varios talleres sobre dibujo, y gracias a eso ha logrado conocer a más artistas y a empaparse más sobre el tema de las artes; de ahí enama su gran deseo de seguir haciendo arte, crecer más y más, pues sin duda ha sido una importante salida para no caer en la violencia y vulnerabilidad que le ofrece su entorno.

“Siempre insisto en que el arte ha sido mu salvación. Además, a través del grabado he podido plasmar todo el dolor y aquellas cosas feas que he visto desde mi niñez, como casos de suicidio, violencia familiar y dentro de la sociedad; realmente todo eso es lo que me ha inspirado a crear”.

Motivado por todo lo que ha logrado y con las ganas de salir adelante, “El Coyote” quiere compartir todo lo que ha aprendido durante los talleres que ha cursado, con otros jóvenes, con la finalidad de que ellos también forjen su propio camino y cambien sus pensamientos, pues es fundamental hacerles saber que ellos pueden crear otra realidad, lejos de la violencia.

“Así como yo, muchos jóvenes se encuentran en un estado tan vulnerable, coriendo riesgos en la calle con asaltos y golpizas, por eso quiero contagiar a la gente con el arte, y que sea una forma de salir adelante de su zona violenta, decirles que hay muchas más oportunidades”.

El talentoso joven ha realizado talleres con el Programa de Formación Artística en Municipios (PFAM); así como en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Morelos. Además ha participado en encuentros gráficos en Morelos y el Estado de México. Y realizado exposiciones colectivas en centros culturales y galerías independientes, así como intercambios de carpetas graficas a nivel nacional.

“Para mí es muy importante hacer grabado, gracias a eso de alguna manera nace el acercamiento a la gente y puedo demostrar la sensibilidad o empatía hacia ellos. Significa mucho continuar en este camino, que de alguna manera también me sirve para motivar a los jóvenes, para que se inspiren, cambien su pensamiento o que tomen el grabado como una forma de vida. A través del arte, podemos olvidarnos de los problemas y dejar atrás el estrés.Estoy muy contento con todo lo que he logrado, pero sobre todo porque sé que estoy poniendo un granito de arena en mi comunidad, qué tanto necesita”.

Finalmente, el joven hizo hincapié en que las cosas que anhelamos pueden ser posibles, siempre y cuando nos esforcemos y vayamos en busca de oportunidades, pues la constancia es una de las claves para crear lo que uno tiene en mente.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter