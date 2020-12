Responsabilidad social, beneficio para todos

La Real Academia Española define a la posverdad como la distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales.

Podemos decir que posverdad, en el ámbito de la transparencia, no es otra cosa más que el aprovechamiento ilegítimo de la desinformación para poner en duda la información que se vierte desde el ámbito público, es decir, se cuestionan los datos aunque sean verdaderos y comprobables, explotando la desconfianza social que existe de facto, para obtener con ello un beneficio personal o de unos cuantos.

Es de todos sabido que el IMIPE, con el objetivo de impulsar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, impulsa una estrategia basada en la firma de cartas compromiso con los Sujetos Obligados que no pudieron cumplir al cien por ciento durante la pasada verificación 2018-Febrero 2020. Este proyecto no pretende ocultar ni ser omiso ante el incumplimiento, pero tampoco podemos perder de vista que no todas las instituciones cuentan con las herramientas y recursos necesarios para cumplir, existen muchas deficiencias y necesidades que ameritan la implementación de alternativas, además, lo importante es que la sociedad cuente con la información, que es el objetivo máximo de la ley y el fin primordial del Instituto.

Para el Órgano de Transparencia en Morelos, sumar a la firma de las cartas compromiso a personalidades de la sociedad civil con un perfil conocido y una historia pública intachable, es de suma relevancia, pues otorga legitimidad al proyecto y se da fe del acto. Por esta razón se invitó a colaborar a la sociedad civil, la cual se ha visto representada por diversas instituciones y personas, entre ellos un personaje muy conocido en la vida pública por su trabajo dirigiendo organizaciones y agrupaciones empresariales.

En fechas recientes, este personaje decidió manifestar su intención por participar en el próximo proceso electoral, lo cual es evidentemente una aspiración legítima, pues todos los mexicanos contamos con la garantía como derecho de participar en los procesos democráticos, sin embargo algunos otros personajes opositores optaron por señalar al IMIPE como “impulsor” de perfiles políticos, nada más alejado de la realidad, pues ni es el único personaje que ha participado como testigo de la firma de las cartas compromiso, ni se le impulsó con ninguna intención secreta u oscura.

Aquí vemos un ejemplo de la posverdad, donde se distorsiona un objetivo positivo en pro del derecho de acceso a la información y la sociedad, con el fin poco ético de ganar “reflectores” señalando anomalías donde no las hay y presumiéndose falsamente como “paladines” de la Transparencia y la Rendición de Cuentas.

Como servidores públicos estamos obligados a informar, pero como sociedad debemos ser responsables y actuar con ética, honestidad y en beneficio de todos, nunca anteponiendo nuestro ego o el beneficio personal, solo así lograremos crecer como seres humanos y podremos aspirar a un futuro mejor.

Además, dejo para los lectores una pregunta que deberíamos hacernos todos y sobre todo quienes gustan de denostar el trabajo de otros: ¿no deberían ser todos los candidatos, promotores de la transparencia?