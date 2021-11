Raúl Pineda gana la Bienal Arte Lumen

El artista morelense Raúl Pineda Arce, fue galardonado en la cuarta edición de la Bienal Arte Lumen, destacando en la Categoría emergente - carrera media. El artista presentó una obra muy importante donde aborda el tema sobre la violencia que se vive en Guerrero, sin embargo, hace eco en distintas partes de la República Mexicana.

Cabe destacar que la Bienal Arte Lumen es un concurso que se realiza a nivel nacional, este año participaron alrededor de 1 743 artistas con un total de 5 158 obras registradas (esto debido a que cada participantes registraron hasta tres piezas).

De las 5158 piezas se seleccionaron 70 obras finalistas, las cuales conforman la exposición "Parámetro 04" que se exhibe en el Museo de la Ciudad de México y permanecerá abierta hasta el 9 de enero de 2022.

Raúl Pineda fue uno de los dos ganadores en la Categoría emergente - carrera media, con la obra "Último baile", un grabado en mezzotinta de 85x70 cm.

"Mi pieza el 'Último baile' está inspirada en un viaje que hice a los pueblos de Guerrero y parte de la Sierra, y tuve la oportunidad de hablar con las personas que viven ahí, quienes me contaron sobre cómo es vivir en las comunidades azotadas por la violencia social", expresó Raúl Pineda.

Después de escuchar diversas historias y de reunir información diversa, le llamó mucho la atención la historia de un chavo en especial.

"La historia es de que el chico fue a una fiesta de un pueblo vecino donde se realiza un baile, el joven no regresó a su casa pues lo habían 'levantado' como coloquialmente se le dice, y al siguiente día lo encontraron en un río. Si bien, son historias locales me he percatado que llevándolas a otros estados, también resuenan y son historias que mucha gente comparte, pues a sus conocidos o familiares les han pasado cosas similares".

El artista destacó que a través de su trabajo, trata de tomar estas historias y personas que se olvidan para llevarlas a otro contexto.

"Me interesa darles esa contexto donde no se olviden de las sean personas, y al contrario, que sean admiradas porque pienso que cada vida cuenta y vale mucho, no considero que solo sean un número más, en una cifra de muertos en nuestro país".

Acerca de Raúl Pineda

Originario de Cuernavaca, estudio la Licenciatura en Artes Plásticas en el Instituto Botticelli, acreedor a distintos premios en concursos de gráfica.

A través de su obra, busca rescatar a una serie de personajes olvidados quienes, en una precaria circunstancia social asociada al crimen y la violencia, han perdido la vida y pertenecen a un entorno social que compartimos.

"Son protagonistas de mi comunidad, que reconozco y me generan múltiples reflexiones a nivel colectivo y personal. Las cuales se exteriorizan por medio del recuerdo, como instrumento narrativo en la construcción de escenas cargadas de símbolos, con elementos que buscan regresarles la paz y la serenidad a estos personajes que provienen de la tragedia", mencionó Raúl Pineda.

Precisamente su obra surge de la necesidad de recopilar, asimilar y exorcizar la angustia proveniente de un clima social violento, por medio de una serie de retratos del entorno personal, el cual se ha degradado a lo largo de los años.

"Lo ineludible de este clima de temor, se traduce entonces, en una serie de imágenes que retoman esta circunstancia y buscan asimilar los eventos traumáticos a través de la transformación de los escenarios del retrato, donde el evento inicial que es perturbador y negado por todos ahora busca ser, no solo visible, sino admirado".

A partir de dibujos y gráfica genera retratos que le regresen el nombre y el rostro a personas que debido a una historia trágica fallecieron, reflexionando sobre el panorama dramático en nuestro país.

Creando escenarios apacibles para rostros crudos, configurando nuevas versiones de estos personajes, que reflejan nostalgia, pero no temor, y que ahora serán apreciados de una forma que nunca conocieron. Desde la contemplación y la tranquilidad que se reescribe en ellos.

Raúl Pineda cuenta con una exposición individual llamada "El bosque de los huesos y las bolsas" que se realizó en el taller de grafica la Chicharra en Oaxaca de Juárez en mayo de 2021.

Asimismo, ha participado en más de 20 exposiciones colectivas, entre las cuales destacan:

JOGJA bienal internacional miniprint (JIMB) en Yakarta Indonesia (2021); “Ocra” arte contemporáneo, en el Museo de la Revolución Mexicana, Saltillo, Coahuila (2019); “Registros” en la Galería del Centro Morelense de las Artes en Cuernavaca, Morelos (2019); Tercera edición de “Dibujo Atómico” en la Galería Centro Morelense de las Artes, Cuernavaca, Morelos (2017); “Forma y Color” en el Museo Casa Borda en Taxco, Guerrero (2017); “Significación del Ser” en la galería Luz y Plata en Puebla; 2016 y “Unidos por Amor al Arte en la Figura Humana” en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos (2015).

Otros de los premios a los que ha sido acreedor son el Primer lugar en la Sexta Bienal Nacional de Artes Gráficas “Shinzaburo Takeda” en Oaxaca de Juárez (2019); Mención de honor en la séptima Bienal internacional de grabado Aguafuerte 2020 en Valladolid, España; Tercer lugar en el concurso Nacional de Artes Visuales en miniatura 2019 en Aguascalientes; Primer lugar en el concurso Nacional, “Dibujando a Esopo” en Oaxaca de Juárez en 2020; Segundo lugar en el concurso Nacional de dibujo y pintura infantil y juvenil 2020 en México y Primer lugar a nivel estatal en el concurso Nacional de dibujo y pintura infantil y juvenil 2020 en México

Asimismo, ha sido acreedor del FONCA en su programa jóvenes creadores en la modalidad de gráfica durante la edición 2020-2021.

