Cartelera cultural de Morelos | Actividades para fin de semana

¿A dónde ir? Conoce la cartelera cultural del 4 al 9 de mayo con distintas propuestas de teatro, danza, literatura, exposiciones, cine y presentaciones musicales que se realizarán en diversos espacios y foros de Morelos.

Checa la recomendación de la semana

La recomendación para este fin de semana, es la presentación de la obra de teatro “Condenados” del Studio de Actuación de Cuernavaca que será el 5 de mayo a las 17:00 horas en el Foro Punto Cultural, boletos ya a la venta.

Con la adaptación, producción y dirección de Mario Alberto Aguirre, esta obra plantea principalmente el desenfreno y afán de pertenecer a un círculo, situaciones que viven muchos jóvenes, debido al abandono de los padres, el odio entre hermanos y las consecuencias de vivir y experimentar muchas cosas de forma acelerada.

El así como estos jóvenes, están condenados a vivir una vida acelerada, una vida de violencia, una vida de mentiras, con padres que no eligieron y que no quieren. Y lo único que saben es que no quieren estar ahí.

Durante la trama, se cuenta la historia de tres jóvenes que quieren irse a Estados Unidos, para alejarse de sus problemas, pero al no tener recursos, empiezan a robar y a buscar la forma de obtener dinero.

La obra "Condenados", producción y dirección de Mario Alberto Aguirre. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Sábado 4 de mayo

Obra de teatro “Simplemente Susana”

Compañía: Bezares Producciones

Dir. Carolina Ponce

Lugar: El Foro Punto Cultural

Horario: 17:00 horas

Cooperación: 250 pesos (general)

Promociones especiales: Promoción para 3 personas: 600 pesos. Para 4 personas: 720 pesos. De 5 personas en adelante: 150 pesos (cada uno)





Presentación del libro “Oniria” de Emiliano Peláez Castañeda

Lugar: El Paraíso del Café

Horario: 18:00 horas

Entrada libre





Presentación del libro “Dos granujas contra Revueltas” de Mario Raúl Guzmán

Presentan: Liliana García, Raúl Silva y el autor

Lugar: La Bigotona

Horario: 18:15 horas

Entrada libre





Obra de teatro “Magritte y sus amantes”

Compañía: Artemisa

Dir. Brenda Hernández

Lugar: Casona Spencer

Horario: 19:00 horas

Costo de recuperación: 150 pesos





Poesía rebelde de un viejo teatrero

Con César y José Manuel (el Topo)

Lugar: La Bigotona

Horario: 19:45 horas

Entrada libre





Obra de teatro “Popcorn” de Ben Elton

Colectivo Éxodo Teatro

Dir. Pedro López Ibarra

Lugar: Tanka Studio

Horario: 20:00 horas

Informes: 7779617283





Domingo 5 de mayo

Jazz Is en concierto

Con Jim Doney (percusiones), Cesare Millán (teclado) y Héctor Robles (bajo)

Lugar: La Sombra del Sabino (Tepoztlán)

Horario: 11:30 horas

Entrada libre





Presentación del libro “El amor según Ana Guadalupe Magallanes”

Lugar: La Bigotona

Horario: 12:00 horas

Entrada libre





Presentación del libro “Clarividencia, poemario” de Daro Soberales

Presentan: Juan Guillermo Lera y el autor

Lugar: La Bigotona

Horario: 13:15 horas

Entrada libre





Concierto Stabat Mater

Voce e piano terceto

Con Lau Rodríguez, Osvaldo de Jesús y Gabriela Calvario

Lugar: Monasterio Benedictino de Ntra. Señora de los Ángeles en Ahuatepec

Horario: 14:00 horas

Entrada libre





Presentación del libro “Espectrando” de Victoria García Jolly

Presentan: Juan Guillermo Lera y la autora

Lugar: La Bigotona

Horario: 15:00 horas

Entrada libre





Obra de teatro “La hoja rasca del tiempo”

Espectáculo multimedia de teatro silente para máscaras

Compañía: Teatro Súbito

Dir. Rafael Degar

Lugar: Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda

Horario: 16:00 horas

Informes: 777 2557512 (WhatsApp)





Presentación del libro “Divertimentos al vapor” de José Luis Fernández Sepúlveda

Presentan: Ángel Cuevas y el autor

Lugar: La Bigotona

Horario: 16:15 horas

Entrada libre





Obra de teatro “Condenados” ¡Qué hacen los jóvenes cuando no los ves!

Compañía: Studio de Actuación Mario Alberto Aguirre

Dir. Mario Alberto Aguirre

Lugar: El Foro Punto Cultural

Horario: 17:00 horas

Preventa: 150 pesos





Taylor Swift The Eras Night

Spot para fotos, rifas, concurso de disfraces, taller de friendship bracelets, proyección de The Eras Tour y más

Lugar: Foro Multidisciplinario The Pit

Horario: 17:00 a 22:00 horas

Costo: 150 pesos (preventa) y 200 pesos (taquilla). Menores de edad deberán estar acompañados de un adulto





Concierto ¡Mil gracias mamás!

Con Coque Muñiz

Lugar: Patios del tren interoceánico (Cuautla)

Horario: 18:00 horas

Entrada libre





Presentación del libro “Roberto Bolaño: real infrarrealista” de Raúl Silva

Presentan: Euridice Aguirre, Martín Cinzano y el autor

Lugar: La Bigotona

Horario: 18:15 horas

Entrada libre





La Perra en concierto

Rock de cámara

Lugar: Casa de Arte (Cuautla)

Horario: 18:30 horas

Cooperación sugerida: 100 pesos





Martes 7 de mayo

Exposición “Máscaras danzantes tradicionales” del Colectivo Cipactli

Lugar: Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo

Horario: 12:00 horas

Entrada libre





Martes de recorridos guiados por la colección de Robert Brady

Recorrido en inglés

Lugar: Museo Robert Brady

Horario: 17:00 horas

Costo: 60 pesos (entrada general) y 40 pesos (con credencial de estudiante, profesor e INAPAM)





Obra de teatro “Casa Abu” Retrato escénico sobre la vejez

Compañía: Colectivo Pitaya

Lugar: Teatro Ocampo

Horario: 19:00 horas

Entrada libre





Miércoles 8 de mayo

Función de danza “Pedro y El lobo”

Para todas las edades

Lugar: Teatro Río Mayo

Horario: 17:30 horas

Costo: 100 pesos





Presentación del ballet “El Lago de los Cisnes”

Russian State Ballet Mari El

Dir. Konstantin Ivanov

Lugar: Centro Cultural Teopanzolco

Funciones: 18:00 y 20:30 horas

Costo: Desde 548 pesos a 871 pesos (más cargos por servicio)





10 Tour Cinema Planeta

Proyección de la película “El tema”

Dir. Santiago Meza - Duración: 60 min.

Lugar: La Bigotona

Horario: 18:30 horas

Entrada libre





Noche de Micro abierto

Stand up, canto, chistes, poemas y más

Lugar: Atómico Kustom Diner Bar

Horario: 20:00 horas

Entrada libre





Jueves 9 de mayo

10 Tour Cinema Planeta

Proyección de la película “Morelos Salvaje”

Dir. Mauricio Mendoza

Lugar: Cineclub CiriÁn (Coatlán del Río)

Horario: 11:00 horas

Entrada libre