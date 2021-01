¿Qué es lo más importante para valorar a un artista?

En 2019 estuvimos Luis y yo en Aix en Provance una ciudad de Francia que esta ubicada dentro de la Costa Azul y que es conocida por su calidad de vida, por el encanto de su Ciudad con numerosos palacios del siglo XVII y XVIII sus excelentes marchés, y las terrazas de sus animados cafés.

Sentados en el restaurante L`Espirit de la Violette conocimos a una pareja que estaban sentados a nuestro lado, platicando nos dijeron que eran profesores y ella era en historia del arte, le pregunte que si tenía preferencia por algún artista en particular y dijo; me encanta la obra de Jean Michel Basquiat, me intrigo porque le gustaba ese tipo de obra a una persona de bastante edad.

Basquiat fue un artista que nació en el barrio neoyorquino de Brooklyn en 1960 su ascendencia mezclaba dos de las etnias tradicionalmente discriminadas en la sociedad americana, la portorriqueña y la haitiana. Su condición de afroamericano influyó en su arte durante toda su breve carrera.

Fue un artista que murió a los 27 años en 1987, y cuya obra abarca un periodo de siete años. En los años setenta se dedicó a pintar grafitis alrededor de Manhattan y a producir tarjetas postales pintadas a mano una de las cuales se las vendió a Andy Warhol, quién lo acoge como amigo y protector.

En esa etapa de su vida vivía en las calles donde vendía droga y también la consumía, en 1980 Basquiat empieza a ser muy reconocido gracias a que algunos galerístas que les empieza a llamar la atención su obra ya que era diferente a las tendencias de esos momentos.

Los estudiosos del arte empiezan a calificarla como una obra con una gran carga simbólica, la mayoría de sus imágenes demuestran la desigualdad y el racismo, que a menudo contiene n símbolos ocultos en sus letreros Soap (jabón se refiere al blanqueo, cotton ( algodón alude a la esclavitud ) en sus lienzos se puede ver esqueletos, muecas que evocan mascaras también se refiere a menudo a la historia del pueblo afroamericano, las expresiones faciales al límite, llenando el rostro de dolor y melancolía.

La obra de Jean Michel Basquiat empezó a llamar fuertemente la atención y a ser cotizada logrando colocarse en las altas élites, su éxito en los siguientes años fue esplendoroso “ El niño radiante” empezó a llamarle la crítica. Pero como afirmaron muchos “ Su fama superó a su arte” Basquiat acabaría muriendo a los 27 años de una sobredosis.

La leyenda continuó después de su muerte. Hoy algunas persona le consideran un genio. Su última obra que se vendió alcanzó la suma de $ 110.5 millones de dólares durante una subasta realizada en Sotheby`s que la compró él billonario japonés Yuzaku Maezawa.

La obra de Basquiat esta indudablemente enfocada donde el concepto es mas importante que la figura (el arte sin concepto no es arte) y no es tan importante la técnica, lo esencial es transmitir lo que se quieres decir.

Sin embargo la obra de este artista la cual siempre fue una crítica hacía la sociedad capitalista, y a la pobreza de los barrios, cuando él empezó a formar parte de la élite al igual que otros artistas terminó por ser parte del sistema y de la vida que tanto daño le había hecho.