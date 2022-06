Primera temporada de "Sueño de una noche de vampiros" llega a su fin

La compañía Bezares Producciones culminará la primera temporada de la obra de teatro “Sueño de una noche de vampiros” de Alberto Bezares, con una función especial del Día del padre este domingo 19 de junio a las 18:00 horas en Tanka Studio, con una promoción de 4x3.

Esta historia de comedia nos habla de los hermanos Germán y Marcelo Dracul-Robles, dos vampiros un poco torpes que realmente no han logrado nada en su vida, y no han podido destacar en su familia. Ellos viven con Igora, una mujer jorobada color verde, a quien han hecho inmortal y se encarga de las labores de toda la casa.

Los vampiros no han comido en cien días debido a su torpeza, Igora les llevará posibles candidatos para que tengan un manjar. En esa travesía, ocurren muchas cosas que nos llevarán a un final inesperado.

“La historia fue una causalidad que surgió hace más de 15 años, recuerdo que estaba en la playa releyendo ‘Sueño de una noche de verano’, cuando se acercó un chamaquito a vender unos tatuajes de caricaturas y me llamó mucho la atención uno porque era la boca de un vampiro, se me hizo muy simpático e incluso le compré ese tatuaje. Seguí leyendo y me di cuenta de que vampiro y verano, eran casi las mismas letras, y se me ocurrió este título de una comedia de horror, que no tiene nada qué ver con la obra de Shakespeare, pero así fue cómo se creó la lluvia de ideas”, expresó Alberto Bezares.

Y a pesar de que esta historia surgió hace más de 15 años, esta es la primera vez que la obra se presenta en Cuernavaca, con el objetivo de brindar un trabajo de gran calidad para el público morelense y turistas.

“Nuestro objetivo es traer buen teatro a Cuernavaca y explotar el talento morelense que es muchísimo, y también tenemos la idea de quitarle de la cabeza a las personas que para ver buen teatro tienes que ir hasta la Ciudad de México, y gastar los miles de pesos, lo hacemos con precios accesibles. Esta obra es un motivo para que la familia se pueda divertir y reírse del miedo”.

La obra “Sueño de una noche de vampiros” cuenta con las actuaciones de un elenco joven y muy talentoso integrado por: Beto Báez como Germán Dracul-Robles; Jon Lovstar como Marcelo Dracul-Robles; María Serrato como Igora; Paulina Botello como La monja y John Santaolalla como El rockero.

¿Qué es lo que más disfrutan de esta obra?

Beto Báez: “Subir a divertirme, meterme en el personaje de vampiro y olvidarme de Beto para interpretar a Germán”.

Jon Lovstar: “Estar con mis amigos, divirtiéndonos tras bambalinas y en escena, cada uno tiene algo especial que darle al público y es lo que hace que esta obra sea mágica”.

María Serrato: “Hacer teatro y compartir con la gente, y al igual con mis compañeros, porque el equipo que formamos es increíble, cada uno aporta y se crean cosas muy padres”.

John Santaolalla: “Es mi debut en esta obra, y la he pasado muy bien con mis compañeros, estar con ellos y sentirme parte de una familia, lo disfruto mucho; así como los aplausos de las personas. Además, me gusta mucho el personaje, que me quedó a la talla”.

Paulina Botello: “Subir al escenario hacer reír a la gente y convivir, disfruto mucho que las personas se olviden de sus problemas en el teatro y se concentren en las risas”.

El montaje de la obra les llevó aproximadamente dos meses, y tuvo una exitosa temporada con buen recibimiento por parte del público. Ahora culmina con una función especial, prometiendo volver pronto con una segunda temporada.

“Bezares Producciones es una compañía de teatro que siempre te hará reír, nunca ponemos dramas, más que diversión para toda la familia, con obras e historias originales, obras de autor que no las verás en otro lado”, dijo Carolina Ponce, productora y directora de escena en Bezares Producciones.

No te pierdas esta obra en Tanka Studio, ubicado en Teopanzolco 412, col. Reforma, Cuernavaca, Mor. Los boletos tienen un costo de $200, promoción de 4x3 para esta última función.