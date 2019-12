Presente, el Caudillo en Las Vegas, Nevada

Por impulso de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos, presidida por el morelense Pablo Antonio Castro Zavala, se develó un busto de bronce de Emiliano Zapata en Las Vegas, Nevada y próximamente se inaugurará el Parque Liberty en honor al Caudillo del Sur.





Se buscó la forma de conseguir un busto de bronce de Zapata y se logró, gracias a la colaboración del doctor Víctor Caballero y Rabindranath Salazar Solorio. Llevamos el busto a Las Vegas, para entregarlo a la alcaldía y se hizo una ceremonia el 21 de abril donde se develó y estuvieron autoridades de los tres niveles de Las Vegas. Además, gestionamos que el gobierno nombrara el 10 de abril como el Día de Emiliano Zapata en Las Vegas, en conmemoración del centenario luctuoso del general, donde nos acompañaron familiares de Emiliano Zapara

Pablo Antonio Castro Zavala

Durante esa ceremonia, se solicitó al Vicealcalde Hispano Isaac Barrón, que se le pusiera el nombre de Tierra y Libertad a un parque en Las Vegas que estaba en construcción. El 20 de noviembre, las autoridades de Las Vegas de la zona norte emitieron de manera unánime el nombramiento de Parque Liberty, de ese lugar, donde además quedará colocado de manera permanente el busco de Zapata con una placa de la denominación.

La inauguración oficial del Parque Liberty será el 7 de abril de 2020, en conmemoración del 101 Aniversario Luctuoso del general, siendo este el primer lugar público en Estados Unidos que se nombra en honor a Zapata.

Estamos muy contentos por todo lo que se ha logrado, queremos que la inauguración sea una fiesta de morelenses, porque estaremos invitando a las más de 100 comparsas de Chinelos que radican en Estados Unidos. Además de que sea motivo de fortalecer los lazos amistosos de los morelenses con nuestras autoridades; reunirnos ahí, no sólo quienes radicamos en Las Vegas, sino en toda la Unión americana. Tomando en cuenta que hay muchos morelenses que no tienen papeles y no han podido volver a Morelos, que esta fiesta sea de unificación familiar, para recordar nuestras tradiciones y promover nuestra cultura e historia

Asimismo, Pablo Castro como presidente del Paseo de Las Estrellas en Las Vegas, que ha tenido una importante labor de homenajear a artistas con gran trayectoria, ahora considera algo relevante y trascendental, poder homenajear a un personaje histórico morelense en esta destacada ciudad americana.

Me siento muy orgulloso y satisfecho de estos logros, y de saber que Las Vegas, Nevada la capital mundial del entretenimiento, ahora tendrá un busto del general Emiliano Zapata, que todos van a poder visitar y conocer; y será un atractivo para los 50 millones de turistas que llegan a Las Vegas

