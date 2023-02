Presentarán la exposición 'Morelos, arte, tierra y libertad' en el Senado de la República 

El próximo 28 de febrero a las 12:00 horas, se inaugura la exposición "Morelos, arte, tierra y libertad" en el motor looby del Senado de la República, en la que participan 19 artistas plásticos que son originarios del estado de Morelos o que radican y crean su obra aquí desde hace muchos años.

Esta exposición surge por iniciativa de la artista y promotora cultural Haidy Wittmann, con el objetivo de brindar un reconocimiento a aquellos artistas que han sido inspirados por Morelos y que merecen esta distinción para valorar su importante labor que ha trascendido fronteras, además de reunir por primera vez a grandes talentos de las artes plásticas en Morelos en un recinto tan importante a nivel nacional.

"En Morelos hay grandes maestros, tantos talentos y gente tan importante de la cual hemos aprendido mucho. Desde la promotoría cultural que es algo que me apasiona mucho, vi la necesidad de darles un reconocimiento por toda esa vida dedicada a lo que es la creación artística, porque hablamos de personajes que han trabajado de lleno para dejarnos conocimiento, escuela y obras maestras que se constituyen en nuestro patrimonio, no sólo en territorio nacional sino en el extranjero", expresó Haidy Wittmann.

Los artistas que participan en esta exposición son: Alberto Vázquez, Carlos Kunte, Carlos Kijano, Carlos Marín, Edgar Guzmán, Estella Ubando, Gabriela Iñiguez, Haidy Wittmann, Israel Vázquez, Jorge Cázares, Leonel Maciel, Ofelia Iszaevich, Lizette Arditti, Rafael Cauduro, Roberto Turu, Roger Von Gunten, Rosa Velasco, Tatjana Popovic y Víctor Maldonado.

"Me siento muy agradecida por haber tenido la fortuna de conocer a muchos de ellos de manera personal, como es el caso del maestro Jorge Cázares, un hombre que me enseñó mucho, Rafael Cauduro, maestri de maestros, Carlos Kunte. Es un elenco de artistas plásticos maravilloso, que me abrieron la puerta y participan en esta ceremonia. Además, a los espectadores, nos abre la posibilidad de ver a tanto talento junto porque en las obras veremos muchas joyas artísticas; y también la curiosidad de saber quién es cada uno de ellos y conocer más de su trabajo".

Sin duda, será una gran exposición que reúne tanto talento, grandes artistas, cuya obra ha marcado distintos periodos de la creación artística mexicana e internacional.

Algo importante a destacar, es la participación de diversas mujeres artistas, que también han sembrado un granito de arena y dado grandes aportes a las artes plásticas con su obra.

"Así como en muchos otros ámbitos, el mundo de las artes plásticas, ha sido forjado por hombres, pero en toda la historia de las artes podemos ver que si hay mujeres que levantan la mano y dan la pincelada, pero se van diluyendo con el tiempo. En esta exposición, no tengo tantas mujeres como quisiera, pero me siento muy honrada de que las artistas que participan, tienen obra que vale la pena conocer".

Asimismo, agregó, "Como artista y promotora cultural, mi objetivo es colaborar y dejar una huella para contribuir al mundo de las artes plásticas y al conocimiento".

Haidy agradeció a Edgar Assad, curador de la exposición, por ser un eslabón muy importante en esta muestra, por guiarla en esta labor e impulsarla. Y compartió una parte del texto que Assad escribió para esta exposición.

"La fertilidad de las tierras, la pureza de sus aguas y la transparencia de los cielos morelenses han sido el pretexto ideal para que los creadores de diferentes de latitudes hayan coincidido en este pequeño territorio generando durante décadas piezas de arte de las más diversas manifestaciones formas y tamaños", texto de Edgar Assad.

Finalmente, Haidy agradeció a su madre y a su hermana, quien juega un rol importante en su proceso creativo y son su motor para seguir adelante.

Al Senado de la República Mexicana por la apertura a esta ceremonia para reconocer a grandes artistas que residen en Morelos y a María Gabriela Dumay, por su valiosa contribución en este proyecto así como su aportación en el ámbito cultural.

"Muy agradecida con los artistas que aceptaron esta invitación, valoro a cada uno de ellos en su expresión".

La inauguración de la exposición "Morelos, arte, tierra y libertad" será presencial, y también podrá verse a través del canal del senado a las 12:00 horas.