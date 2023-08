Presenta Raúl Pineda su primera exposición individual 'Delirio de 1/2 noche'

El artista morelense Raúl Pineda inauguró su primera exposición individual llamada "Delirio de 1/2 noche" en el Espacio IV del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC), la cual es un homenaje a quienes se han marchado y, sin embargo, permanecen. Así como a las luchas sociales contra la violencia que vivimos actualmente.

Esta interesante exposición surge como un exorcismo del delirio y las pesadillas provenientes de la psique del autor, y presenta a algunos personajes que han formado parte de la vida del artista, ya sea por ser vecinos, amigos, familiares, o simplemente conocidos, en una especie de homenaje o una manera de recordarles.

"Esta exposición surge de dos factores importantes, uno, los sueños y mis pesadillas que recurrentemente las tengo desde los 14 años; y dos, la realidad actual del país, entonces se conjugan estas dos situaciones oníricas y realistas que dan como resultado una muestra de 23 piezas gráficas entre grabado con técnica mezzotinta y dibujo en carboncillo", expresó Raúl Pineda.

En esta primera exposición, Raúl presenta 23 obras que ha realizado desde 2018 hasta 2023, algunas de ellas que han sido reconocidas a nivel local, nacional e internacional en distintos concursos muy importantes.

"En esta muestra se suman varias obras del PECDA, del FONCA y piezas que he hecho fuera de estas becas, algunas obras premiadas como el primer lugar en la Bienal Arte Lumen; el primer lugar en la VI Bienal Nacional de Artes Gráficas "Shinzaburo Takeda" y Mención de honor en la Bienal Aguafuerte de Valladolid España, entre otras".

Asimismo, Raúl Pineda destacó que lo más importante en su obra es abordar la denuncia social, ya que para él su obra es un punto de reflexión.

Raúl Pineda es originario de Cuernavaca, Morelos., estudio la Licenciatura en Artes Plásticas en el Instituto Botticelli, y gracias a su talento ha sido acreedor a distintos premios en concursos de gráfica.

"En la gráfica, el grabado principalmente es la reproducción en serie para tener un mayor alcance, entonces para mí es importante realizarlo en gráfica para llegar a más personas. Y los temas más recurrentes son hacia la reivindicación de las víctimas sociales, hacia las madres buscadoras, hacia la desaparición forzada y los desaparecidos en general en México".

Raúl destaca que el arte es fundamental y una parte muy sanadora para reflexionar y generar un diálogo entre la sociedad.

"El arte es un punto de reflexión importante, por eso me interesa mucho compartir mi obra con el público, porque es para ellos. Siempre la hago pensando en la sociedad, para su reflexión, con una parte de crear algo que nos beneficie como sociedad y que a partir de un diálogo llevarlo a algo sublime como es el arte".

Raúl Pineda es originario de Cuernavaca, Morelos., estudio la Licenciatura en Artes Plásticas en el Instituto Botticelli, y gracias a su talento ha sido acreedor a distintos premios en concursos de gráfica.

Con su obra, tiene el principal objetivo de rescatar a una serie de personajes olvidados, quienes en una precaria circunstancia social asociada al crimen y la violencia, han perdido la vida y pertenecen a un entorno social que compartimos.

"Desde niño se me facilitó mucho esa cuestión de expresarme a través de las imágenes, no de las palabras, ya que me es más factible hacerlo a partir de algo visual. Me interesa mucho abordar la denuncia social, mi obra es un punto de reflexión, no es amarillismo".

La exposición "Delirio de 1/2 noche" permanecerá en el MMAC hasta el 8 de octubre, visítala de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, entrada gratuita.

