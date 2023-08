Adriana Tafoya presentará su poemario 'Li' en el museo Juan Soriano

Como parte de los festejos del 30 aniversario de Ediciones Eternos Malabares, la poeta Adriana Tafoya presentará su nuevo poemario "Li" en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC) el próximo jueves 17 de agosto a las 17:00 horas, entrada libre.

Adriana Tafoya es considerada una de las poetas independientes más destacadas de su generación, por su propuesta poética de vanguardia y de corte transgresor.

Para la presentación de este libro, Adriana Tafoya estará acompañada por sus colegas escritores Ricardo Venegas, Jasmín Cacheux y Frida Varinia, y la mesa será moderada por Julián Cruzalta.

En el prólogo de la edición del poemario “Li”, Armando Morales escribe lo siguiente sobre la obra poética de Adriana Tafoya:

“La novedad de Li es continuar con la re-creación del universo poético que inició Huevo moteado, esta vez, a partir de la transgresión de la morfología de las palabras según una semántica femenina y nocturna. Hablar de literatura femenina suele ser motivo de polémica porque la gente ingenua suele pensar que ser hombre o mujer no afecta a lo que se pueda escribir, pero eso es mentira, el género es un sesgo de la escritura plagado de símbolos que producen efectos específicos y parte del trabajo de la literatura y la crítica es hacer visibles tales efectos en nuestra comprensión del mundo y en nuestros vínculos sociales. Es cierto que no estamos condenados a escribir según los conceptos que nos han educado, pero para librarnos de los prejuicios tenemos que hacer un trabajo crítico y poético sobre los conceptos. La gramática no está exenta de política. Hasta hace poco la gente respondía ante una pregunta incomprendida con un ¿mande? E incluso ¿mande usted? Es decir, con una fórmula lingüística que implica el sometimiento, se induce que el oído existe para recibir órdenes. El lenguaje guarda muchas expresiones que hablan de las relaciones encráticas en la sociedad. El lenguaje estructura nuestro pensamiento, sobre-codifica las identidades de las personas, sus funciones, su estatuto político, su género. Nuestra experiencia está hasta tal punto sobre-nombrada que ni siquiera nos damos cuenta de nuestra jaula como los animales nacidos en zoológicos no se imaginan la existencia del mundo afuera”.

Acerca de Adriana Tafoya

Poeta y directora general de “Verso Destierro”, editorial especializada en poesía, Tiene más de una docena de libros publicados y aparecen poemas suyos, en alrededor de 55 antologías. En 2020 recibe la Presea “Gran Mujer de México” a mujeres destacadas en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, (Tren Suburbano/Jurídico Arrieta y Asociados/Gica grupo integral por la Cultura y el Ambiente/Comunicaciones Internacionales/Consejo de juristas del Estado de México A.C) y en 2021 le es otorgada la Presea "Pluma y voz poética"; reconocimiento a su trayectoria y labor literaria y cultural y el reconocimiento al mérito en el ámbito poético, dentro del homenaje a mujeres sobresalientes por su entrega y compromiso, por parte del colectivo de mujeres “Nosotras por una vida digna”, 2022.





