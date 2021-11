Patricio Betteo presenta el libro "Nada que ver"

El ilustrador y escritor mexicano Patricio Betteo presenta su reciente publicación "Nada que ver", un libro gráfico que contiene una serie de microcuentos a base de imágenes o sólo palabras que conforman su poética, con la que crea personajes recurrentes, dotados de un sentido del humor extraño, a veces descarado, y que generan historias de grandes aspiraciones o que plantean las dudas más complejas del universo.

"Es una antología que recopila historietas muy cortitas entre relatos, poemas, chistes, reflexiones y ensayos visuales. A lo largo de un par de años fui recopilando ideas, y cuando empecé a dibujarlas me di cuenta que era el momento de ponerme límites y resolver cada una de estas ideas en una sola página. Puse toda la carne en el asador, las hice a color y traté de explorar distintos estilos, vi que se empezó a crear una narrativa y así se fue formando el libro", expresó Patricio Betteo.

El autor comentó que el nombre del libro "Nada que ver" hace referencia a que ninguna de las historias tiene nada que ver con la historia que sigue.

"Al mismo tiempo es un juego de palabras con el sentido de la vista, que no hay nada qué ver aquí, pensando en el sentido de que hay historietas que sólo son para leerse, que no tienen dibujos y que la palabra es más importante que la gráfica en algunas partes".

Entre los retos que Patricio tuvo para este proyecto, fue el desafío de hacer 80 historias sin repetir, además de que cada una ofreciera algo diferente.

"Dejé que la exploración mandara sin perder el control, que toda fuera fluyendo y que los lectores se quedaran con algo que más que incertidumbre, con una idea ingeniosa y una buena historia, incluso con buena música verbal, porque la poesía y la palabra son eso. Para mí este libro es una carta de amor a la palabra, a los signos de puntuación porque hay mucha gramática y juego".

La idea de este libro, comenzó desde 2016, y se fue desarrollando entre 2017 y 2018 como parte de un proyecto del Fonca.

"Estuvo guardado un año y después llegó la pandemia, pero nos tomamos un tiempo en pulir bien la edición para que quedara como un libro muy especial".

En este compendio gráfico se incluyen juegos visuales en los que se puede analizar la existencia y los miedos

más profundos. Relatos únicos, absurdos o que reflejan los sueños, anhelos y, por qué no, algunos de los grandes males de la vida moderna.

"La historieta es un lenguaje muy complejo por la manera en que interactúa el tiempo, lo secuencial con la palabra, la gráfica es un arte muy parecido al cine".

Patricio Betteo estudió Diseño Gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Su trabajo abarca el concept art, storyboard, diseño conceptual para videojuegos, ilustraciones para publicaciones editoriales y novela gráfica. Por cuatro años consecutivos fue seleccionado en el “Catálogo de Ilustración Infantil y Juvenil” del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, becario del Fonca en el programa Jóvenes Creadores (2013-2014) y Premio Nacional de Novela Gráfica 2010, otorgado por la Editorial Jus.

"Desde niño me encantaba dibujar, yo sabía que me iba a dedicar a algo que tuviera que ver con lo visual, estudié Diseño Gráfico, sin tener mucha idea de que existía algo llamado Ilustración afuera, pero resultó que podía ser un ilustrador profesional y se alinearon los astros para mí, para poder vivir de dibujar. No es algo fácil, es una profesión como cualquier otra, y tanto los cómics como la narrativa más literaria es parte de esta comezón permanente de estar creando cosas. Siempre he dicho que, eso que más te gusta hacer dedícate a ello con toda la pasión y eventualmente podrás vivir de eso".

Actualmente, además de promover este libro, Patricio Betteo está trabajando en distintos proyectos de animación.

El libro ya está disponible a la venta a través de la Editorial Océano, en distintas librerías y por Internet en su versión impresa y digital.

Conéct@te:

Instagram: @patricio.betteo

Facebook: Patricio Betteo





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









Local Suscríbete Promo Fresno Cuernavaca