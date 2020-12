No estás solo, por concluir filmaciones

Desde Akumal, Quintana Roo, producción y reparto actoral dieron el claquetazo de presentación de la película mexicana “No estás solo”, dirigida por Beto Gómez y producida por Caiman Films y West Films, casa productora de la también actriz Minnie West, quien ha tomado nuevos retos en su carrera profesional.

Esta cinta, es un thriller de suspenso, terror y romance protagonizada por Minnie West y Pepe Barroso, que cuenta la historia de Diego Peña, un joven arquitecto al que muchos le auguran un brillante futuro, sin embargo, después de atravesar por una profunda depresión tras la muerte de su novia Luisa en un accidente automovilístico del que él se siente culpable; Diego decide rehacer su vida, sin embargo rechaza varias ofertas interesantes de trabajo y le apuesta a remodelar un pequeño complejo de villas turísticas en Tulum con tal de recargar sus energías y pensamientos en un lugar distinto.

En esa aventura, conocer a Erick y Sabina con su hijo Dalí. Ellos son los únicos inquilinos que de momento viven ahí. Son neohippies, provienen de familias adineradas y más que los negocios, les gusta la vida sin ataduras. En cambio, su hijo de siete años, vive en una burbuja limitada por su excepcional inteligencia pero sus nulas habilidades sociales que lo ubican en algún punto del espectro autista. El joven arquitecto establece una conexión especial con Dalí, cosa que sorprende a sus padres porque el niño jamás se comunica con “extraños”. Después, tras una noche medio alocada donde Diego asiste a una fiesta en la playa organizada por Erick y Sabina, el arquitecto conoce a Leonor, una joven hermosa pero melancólica que merodea por las villas. Luego de pasar un par de agradables días con Leonor, ella desaparece de manera misteriosa, desatando una serie de interesantes sucesos.

“La idea surge a partir de que Beto se vino a vivir a Tulum, y una noche caminando por la playa, se le ocurrió la idea de hacer un thriller que tuviera que ver con la playa y la selva porque son locaciones que de repente no se usan mucho para este tipo de historias y le pareció interesante contar algo que tuviera esto de fondo. En tres meses levantamos todo, y quedó una historia muy linda con la que estoy segura van a conectar”, expresó Minnie West.

Asimismo, recalcó que entre los retos de trabajar en medio de la pandemia, con una producción independiente y de una forma rápida, está la realización del guion, pues fundamental hacer una historia que uno como espectador quiera ver; además de a encontrar a los actores que representen muy bien a los personajes.

Por su parte, Beto Gómez señala, “Hago películas sobre historias que me atrapan, que de alguna forma no puedo quitármelas de mi mente y que pagaría por verlas. ‘No estás solo’ es un thriller oscuro, un romance fuera de toda realidad que no puedo soltar. La reflexión parte de la idea de que el verdadero amor debe uno liberarlo cuando no es para ti y entender que hay momentos, situaciones que a veces no tienen explicación por lo que solo hay que vivirlos con intensidad. Esta es una historia de amor casi imposible en un lugar lleno de fuerza donde se conjuga la selva, un mar tropical y personajes en busca de su sanación y su camino”.

En próximos días, están por culminar la filmación de esta cinta que busca rotar en distintos festivales de cine nacionales e internacionales, para después estrenarse en alguna plataforma digital.

“Me parece increíble que los proyectos viajen a otros países y que más gente conozca el trabajo, y con las plataformas se está logrando aún más eso. Además, en tiempos difíciles es importante seguir adelante y buscar la manera de superarse. Esta película, tanto actores como producción la estamos haciendo por puro amor al arte, pero estamos muy emocionados por las cosas que puedan venir”, comentó Minnie West.