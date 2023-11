Museo de arte erótico realiza evento artístico por la Revolución

Con motivo del mes de la Revolución Mexicana, en el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca (MAEC), realizaron el evento especial “¡Viva la Erorevolución!”, con una exposición artística, lectura de cuentos y danza que entrelazó la lucha revolucionaria con el erotismo.

La exposición que se presentó en esta ocasión, está integrada por pinturas, carteles y dibujos diversos que plasman diversas luchas sociales como el movimiento de 1968 y por supuesto, la lucha Zapatistas. Entre las obras, destacan los dibujos de Juan Machín que forman parte de esta interesante muestra.

“Mis dibujos abordan temas zapatistas, neozapatistas y de otros movimientos sociales como el estudiantil de 1968 y la lucha contra el club de golf en Tepoztlán, porque todas las luchas nos parecen muy importantes para recordar en el marco de la Revolución Mexicana”, expresó Juan Machín.

Entre los dibujos, destaca la reinterpretación de imágenes clásicas del zapatismo, que han sido muy icónicas y han dado la vuelta al mundo. Asimismo, presentaron una muestra de libros que hacen referencia al Zapatismo y Neo Zapatismo.

Posteriormente, el historiador Víctor Hugo Sánchez Reséndiz compartió una serie de cuentos, que se incluyen en su libro “¿Te acuerdas del futuro Emiliano?”, en los que precisamente enlaza la lucha zapatista con el erotismo.

“Generalmente lo que escribo son análisis históricos – sociales sobre los pueblos surianos de Morelos y su participación en el Zapatismo, entre otros; pero siempre quedan en el tintero muchas cosas, experiencias, procesos sociales y anécdotas que no entran en un libro de corte histórico social o de ciencias sociales, por eso escribí este libro, que incluye cuentos en los que quizás nada es verdad, ni tampoco mentira, son experiencias que he ido juntando y las hago en una sola narración, son tres cuentos con un tono erótico, que parten a raíz de historias que me contaban sobre cómo eran los pueblos y sus tradiciones, quizás muchos son sólo supuestos”, detalló Víctor Hugo Sánchez Reséndiz.

Finalmente, el evento culminó con la participación de la artista y bailarina Karla Aguilar, quien interpretó algunos de los bailes revolucionarios clásicos como “Adelita en Chihuahua”, “Valentina”, “Juana Gallo”, “La rielera” y “Las Coronelas”, con un toque erótico.





