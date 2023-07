Karla Aguilar presenta su exposición 'Registro de y para la mirada erótica'

La artista multidisciplinaria Karla Aguilar EsKarlata inauguró su exposición individual "Registro de y para la mirada erótica" en el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca (MAEC) donde presenta una recopilación de fotografías, que surgen de diversas series de autorretratos que ha realizado de 2020 a la fecha.

"En esta ocasión seleccioné las fotografías más explícitas pues el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca me brinda la libertad para mostrar mi obra sin censuras. Estas fotografías las realizo con un celular muy básico, no recuerdo cuando activé esta acción, al parecer inició justo para enviar esas selfies a alguna de mis parejas o un alguien, igual, no sé desde cuándo, pero disfruto mucho de este juego de registro y envío", expresó Karla Aguilar EsKarlata.

Cortesía | Juan Machín

Asimismo, mencionó que en mayo de 2020 abrió una cuenta de Instagram para compartir estas fotos: "Pues me daban ganas de hacerlas públicas y que pasaran de ese envío privado". Por los algoritmos, censuras y espectadores que llevan a reportes y bloqueos, hace algunas ediciones, como cortarlas y subir niveles de luz y saturar colores, para camuflar los desnudos y no queden tan explícitas.

"En la actualidad, siento un gran placer al realizar los autorretratos, me es inevitable pasar frente a algún espejo y tomar la foto, en cualquier momento o lugar puedo sentir el deseo de una selfie, sin importar la apariencia que tenga en el día, si estoy con o sin ropa, es algo de diario. Siempre con la intención de que sean eróticas ya no pienso tanto en compartirlas online, es desde ese punto que me satisface por la selfie misma, justo a mi persona, me gusta verme en la imagen, todo el tiempo, en todos lados. Me integro a esta comunidad que hacen la selfie, en especial la selfie erótica que es bastante común hoy en día".

Cortesía | Juan Machín

La exposición "Registro de y para la mirada erótica" está integrada por 28 fotografías, en las que Karla se presenta a sí misma a través de los autorretratos en situaciones eróticas, complementando con diversas ediciones y muchas tonalidades fuertes.

En otra sala del museo, Karla presenta también obra complementaria con dibujos, óleos y grabados entre abstracto y erótico.

El texto de sala fue escrito por Xochiquetzal Salazar, artista liminal y feminista que explora el performance ritual hibridizado con su poética. Y además, es Coeditora de algunas revistas y periódicos culturales independientes desde 2000.

Cortesía | Juan Machín

"El Imperio de la mirada nos constituimos en la mirada del Otro. Y acaso por instantes logramos escapar del hechizo. Desde tiempos inmemorables las mujeres hemos creado representaciones de nosotras mismas, sin embargo, en la historia del arte occidental el autorretrato femenino es muy reciente. El primer autorretrato es de Jaia en el siglo I A.C. en Roma, reflejada en un espejo. Mujeres volcando su mirada hacia sí, recreándose para mostrar su universo autocodificado. Escarlata, en flujo con la pulsación de su generación se entrega al imperio de la selfie. Ella se apropia de su imagen en un acto gozoso; libidinizando el ojo de la cámara, su producto fotográfico y la reacción del espectador/a. Interconexiones erotizadas. Ella se mira para ser mirada mirándose fragmentaria, fetichiza su cuerpo para el disfrute de la otredad imaginada. Se satura de color en un desbordamiento de sensaciones y presenciamos su paroxismo. La búsqueda autoerótica de la artista es un palimpsesto visual. La mirada deseante originaria persiste en cada selfie, ella se reinscribe en la superficie de la imagen. Escarlata expone su intimidad desdibujada, mostrando fragmentos de lo cotidiano: objetos domésticos que acompañan la voluptuosidad corporal. Obscena, la artista se posee a sí misma en una imperiosa necesidad de arrebatarle al Otro, el poder de la mirada", escribe Xochiquetzal Salazar.

Durante la inauguración, Karla estuvo acompañada por Juan Machín fundador y director del Museo de Arte Erótico de Cuernavaca y su amiga y colega Alessia Porras, quien fue la encargada de leer el texto de sala.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Asimismo, Karla realizó una rifa, donde regaló cinco fotografías de su autoría, para agradecer el apoyo del público.

La exposición permanecerá en el MAEC hasta el 29 de julio, para visitarla se requiere previa cita a través de las redes sociales del museo o la artista. Además, quienes recreen una de las fotos de la exposición, recibirán un dibujo o foto especial del acervo del museo.

Acerca de la artista:

Karla Angélica Aguilar Domínguez, nació en la ciudad de Cuernavaca en 1990. Es artista multidisciplinaria, intérprete y maestra de danza tradicional mexicana. Egresada del Centro Morelense de las Artes en la Licenciatura en Artes Visuales, especialista en la pintura al óleo, incisiones y dibujo abstracto.

Participó en diversas exposiciones colectivas e individuales. Es socia activa del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana A.C., es fundadora y directora de la Revista Artística Erótica “Eskarlata”.

Colaboró con Juan Machín en diversos proyectos de arte erótico. Es cofundadora del Museo de Arte Erótico de Cuernavaca, curadora y co-directora del mismo de enero de 2022 a marzo de 2023.

Entre sus planes próximos, Karla tendrá exposiciones en otros espacios de Cuernavaca.

Conéct@te:

Instagram: @museoarteeroticocuerna - @la.escarlata_

Facebook: /Museoarteeroticocuerna - La Caperucita Escarlata