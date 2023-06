El artista Gramos presenta su exposición 'Ficciones de una infancia'

El artista Enrique Tapia, conocido como “Gramos” inauguró su primera exposición individual llamada “Ficciones de una infancia” en la galería principal del Centro Morelense de las Artes (CMA), donde comparte sus memorias a través de la plástica, para presentar situaciones familiares con las que el espectador se puede identificar.

El artista menciona que su trabajo comenzó en medio de la pandemia cuando estuvimos en confinamiento, ya que él estaba con un proceso muy introspectivo de saber qué es lo que va a hacer y a qué se va a dedicar, y así llegaron las ideas.

“Mi mamá conservaba unas fotografías de nuestro álbum familiar y en ese proceso, hubo varios sucesos en la familia, entonces estas fotos se empezaron a repartir entre los familiares, pero mis hermanos no las querían, porque había unas cuestiones sentimentales un poco raras. A partir de eso, le dije a mi mamá que yo quería las fotos para ver qué podía hacer con ellas, y ya con lo aprendido en la carrera, en especial del impresionismo y el barroco, me empezó a interesar la fotografía a nivel visual porque lo relacionaba con estos movimientos artísticos, en cuestión de las expresiones que manejábamos en nuestra familia”, expresó Enrique Tapia “Gramos”

La exposición está integrada por 24 obras aproximadamente, entre fotografías en cianotipia, pinturas al óleo y un video, las cuales presentan memorias familiares de su infancia en distintas situaciones.

Gramos comenta que, a partir de tener las fotografías, pensó en pintarlas y ahí comenzó el proceso, para no sólo hablar sobre él, sino sobre sus hermanos y su familia, por lo que se interesó en el tema de la infancia, ya que las fotos fueron tomadas en esa etapa, especialmente en situaciones de cumpleaños, en la iglesia y en cuestiones familiares.

“A partir de ahí empecé a generar un discurso sobre el tema de la infancia. Y me interesó el color rojo porque siento que las fotografías que manejo no son tan bonitas, sino que también hay una cuestión de violencia, no tan exacto, sino con la imposición de reglas e ideas como se ha manejado por generaciones en México. Esas fotos me dieron pauta a decir que hay muchas personas que también viven lo mismo que yo, y a partir de ahí trabajé con esto a través de videos, pinturas al óleo con aerosol sobre tela y madera; y cianotipia, proceso antiguo de impresión fotográfica, que yo trabajé en color rojo, con un proceso para deformar el tiempo, porque a partir de la memoria puedes crear cosas que son más ficción de lo que pudo haber pasado en la realidad”, detalló Gramos.

El artista Enrique Tapia “Gramos” es originario de Yautepec, y actualmente cursa el octavo semestre de la Licenciatura en Artes Visuales, y que tuvo sus inicios en el ámbito urbano.

“Comencé a los 14 años principalmente en el graffiti, y en este proceso conocí al artista Noble, que estudiaba en el CMA y para mí fue un boom saber sobre su trabajo, y fue lo que me motivó a estudiar artes e ingresar al CMA, ya que soy originario de Yautepec, y allá en realidad no hay mucho arte ni donde estudiar, entonces Noble me abrió el panorama para poder seguir en este ámbito artístico, y ahora ya estoy por terminar la carrera, algo realmente muy emocionante”.

El artista ha participado en más de 10 exposiciones colectivas, por lo que ha sido algo muy importante y significativo presentar su primera exposición individual, y sobre todo hacerlo en la galería del CMA.

“Estoy muy contento con esta exposición, porque es muy significativa. También espero pronto hacer una exposición en Yautepec, específicamente en San Carlos, ya que realmente no hay mucho sobre arte, y es importante comenzar a sumar esfuerzos”.

La exposición “Ficciones de una infancia” permanecerá en la galería del CMA hasta el 8 de julio, visítala de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, entrada libre. Para visitas guiadas, contacta al artista en sus redes sociales.

Instagram: @gramos_gxp

Facebook: Gramos Gxp